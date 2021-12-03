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Міжнародний день людей з інвалідністю: яке свято 3 грудня

3 Грудня 2021, 09:11
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Міжнародний день людей з інвалідністю: яке свято 3 грудня

3 грудня Міжнародний день людей з інвалідністю. Рішення відзначати це свято ухвалили у 1992 році на засіданні Генеральної Асамблеї ООН. Його мета – звернути увагу на права людей з обмеженими можливостями та сприяти їхній адаптації у суспільстві.

Крім того, у четвер відзначають Міжнародний день боротьби з пестицидами. Його запровадили у 1998 році як згадку про екологічну катастрофу, яка сталася 3 грудня 1984 року в Індії на пестицидному заводі. Його ціль – звернути увагу на проблему забруднення навколишнього середовища.

За церковним календарем, 3 грудня вшановують пам’ять святого Прокла, який жив у V столітті у Константинополі і був відомий своїми гарними справами.

Іменини 3 грудня

День ангела у цей день святкують Олександр, Олексій, Ганна, Анатолій, Володимир, Іван.

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Прикмети на 3 грудня

  • птахи співають – до хуртовини;
  • якщо пернатих ніде не помітно – бути холоду;
  • сніжний ранок – до відлиги.

Що не можна робити 3 грудня

  • не варто вирушати у далеку дорогу;
  • варто утриматися від сварок і конфліктів.
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Теги
іменини , Свято
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