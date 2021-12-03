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Международный день людей с инвалидностью: какой праздник 3 декабря

3 декабря 2021, 09:11
Людмила Грубник редактор раздела Здоровье
Международный день людей с инвалидностью: какой праздник 3 декабря

3 декабря отмечают Международный день людей с инвалидностью. Решение отмечать этот праздник приняли в 1992 году на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Его цель — обратить внимание на права людей с ограниченными возможностями и способствовать их адаптации в обществе.

Кроме того, в четверг отмечают Международный день борьбы с пестицидами. Его ввели в 1998 году в память об экологической катастрофе, которая произошла 3 декабря 1984 года в Индии на пестицидном заводе. Он призван обратить внимание на проблему загрязнения окружающей среды.

По церковному календарю, 3 декабря чтят память святого Прокла, который жил в V веке в Константинополе и славился добрыми делами.

Именины 3 декабря

День ангела в этот день празднуют Александр, Алексей, Анна, Анатолий, Владимир, Иван.

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Приметы на 3 декабря

  • птицы поют — к метели;
  • если пернатых нигде не видно — быть холодам;
  • снежное утро — к оттепели.

Что нельзя делать 3 декабря

  • не стоит отправляться в дальнюю дорогу;
  • стоит воздержаться от ссор и конфликтов.
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Теги
іменини , Праздник
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