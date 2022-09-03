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Міжнародний день краси та День танкіста: список свят на вересень 2022

3 Вересня 2022, 12:15
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Календарь

У вересні 2022 року українці святкуватимуть багато державних, православних та професійних свят. Перший місяць осені традиційно розпочався із Дня знань.

Календар свят на вересень 2022 — список

  • 1 вересня – День знань;
  • 2 вересня – День нотаріату;
  • 4 вересня – День підприємця;
  • 8 вересня – Міжнародний день письменності, Міжнародний день солідарності журналістів;
  • 9 вересня – Міжнародний день краси, День випробувача, День дизайнера-графіка;
  • 10 вересня – День українського кіно, День фізкультури та спорту;
  • 11 вересня – День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, День танкіста;
  • 13 вересня – День програміста;
  • 15 вересня – Міжнародний день демократії;
  • 16 вересня – Міжнародний день охорони озонового шару;
  • 17 вересня – День винахідника та раціоналізатора, День рятувальника, День фармацевтичного працівника;
  • 18 вересня – День працівника лісу;
  • 21 вересня – День HR-менеджера, День миру;
  • 22 вересня – День партизанської слави;
  • 25 вересня – День машинобудівника;
  • 27 вересня – День туризму, День вихователя та всіх дошкільних працівників;
  • 30 вересня – День усиновлення;
  • 30 вересня – Міжнародний день перекладача, Всеукраїнський день бібліотек.

Вересень вже настав, і приніс величезну кількість церковних свят. Наприклад, на кінець місяця припадає Різдво Пресвятої Богородиці, а після нього – Воздвиження Чесного Хреста Господнього. Ознайомитись із повним календарем церковних свят вересня можна на Фактах ICTV.

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