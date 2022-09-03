У вересні 2022 року українці святкуватимуть багато державних, православних та професійних свят. Перший місяць осені традиційно розпочався із Дня знань.

Календар свят на вересень 2022 — список

1 вересня – День знань;

2 вересня – День нотаріату;

4 вересня – День підприємця;

8 вересня – Міжнародний день письменності, Міжнародний день солідарності журналістів;

9 вересня – Міжнародний день краси, День випробувача, День дизайнера-графіка;

10 вересня – День українського кіно, День фізкультури та спорту;

11 вересня – День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, День танкіста;

13 вересня – День програміста;

15 вересня – Міжнародний день демократії;

16 вересня – Міжнародний день охорони озонового шару;

17 вересня – День винахідника та раціоналізатора, День рятувальника, День фармацевтичного працівника;

18 вересня – День працівника лісу;

21 вересня – День HR-менеджера, День миру;

22 вересня – День партизанської слави;

25 вересня – День машинобудівника;

27 вересня – День туризму, День вихователя та всіх дошкільних працівників;

30 вересня – День усиновлення;

30 вересня – Міжнародний день перекладача, Всеукраїнський день бібліотек.

Вересень вже настав, і приніс величезну кількість церковних свят. Наприклад, на кінець місяця припадає Різдво Пресвятої Богородиці, а після нього – Воздвиження Чесного Хреста Господнього. Ознайомитись із повним календарем церковних свят вересня можна на Фактах ICTV.