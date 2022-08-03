Осень 2022 года уже не за горами — август пролетит незаметно, радуя украинцев последними теплыми солнечными лучами. Церковный календарь на сентябрь насчитывает огромное количество праздников — есть также и великий.

Самое время распланировать свои будние дни и выходные, чтобы провести важные вечера в кругу семьи, или же сходить в церковь рано утром. К примеру, 11 сентября православные отмечают Усекновение главы Иоанна, которого казнили за честность.

Еще один важный праздник — Рождество Пресвятой Богородицы, который чтит историю о рождении Девы Марии в семье праведных Иоакима и Анны. Сразу после него идет Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, на котором распяли Христа.

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Список церковных праздников в сентябре 2022: