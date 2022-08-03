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Свята в Україні

Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Креста Господня: церковный календарь на сентябрь 2022

3 августа 2022, 14:00
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Богородица

Осень 2022 года уже не за горами — август пролетит незаметно, радуя украинцев последними теплыми солнечными лучами. Церковный календарь на сентябрь насчитывает огромное количество праздников — есть также и великий.

Самое время распланировать свои будние дни и выходные, чтобы провести важные вечера в кругу семьи, или же сходить в церковь рано утром. К примеру, 11 сентября православные отмечают Усекновение главы Иоанна, которого казнили за честность. 

Еще один важный праздник — Рождество Пресвятой Богородицы, который чтит историю о рождении Девы Марии в семье праведных Иоакима и Анны. Сразу после него идет Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, на котором распяли Христа.

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Список церковных праздников в сентябре 2022:

  • 10 сентября — Обретение мощей преподобного Иова Почаевского;
  • 11 сентября — Усекновение главы Иоанна;
  • 14 сентября — Освященное время Церкви: церковное новолетие;
  • 15 сентября — Преподобных Антония и Феодосия Печерских;
  • 17 сентября — Святителя Иоасафа Белгородского;
  • 19 сентября — Воспоминание чуда Архистратига Михаила;
  • 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы;
  • 27 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня;
  • 29 сентября — Великомученицы Евфимии;
  • 30 сентября — День Святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
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