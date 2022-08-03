Осень 2022 года уже не за горами — август пролетит незаметно, радуя украинцев последними теплыми солнечными лучами. Церковный календарь на сентябрь насчитывает огромное количество праздников — есть также и великий.
Самое время распланировать свои будние дни и выходные, чтобы провести важные вечера в кругу семьи, или же сходить в церковь рано утром. К примеру, 11 сентября православные отмечают Усекновение главы Иоанна, которого казнили за честность.
Еще один важный праздник — Рождество Пресвятой Богородицы, который чтит историю о рождении Девы Марии в семье праведных Иоакима и Анны. Сразу после него идет Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, на котором распяли Христа.
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Список церковных праздников в сентябре 2022:
- 10 сентября — Обретение мощей преподобного Иова Почаевского;
- 11 сентября — Усекновение главы Иоанна;
- 14 сентября — Освященное время Церкви: церковное новолетие;
- 15 сентября — Преподобных Антония и Феодосия Печерских;
- 17 сентября — Святителя Иоасафа Белгородского;
- 19 сентября — Воспоминание чуда Архистратига Михаила;
- 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы;
- 27 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня;
- 29 сентября — Великомученицы Евфимии;
- 30 сентября — День Святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.