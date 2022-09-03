В сентябре 2022 года украинцы будут праздновать много государственных, православных и профессиональных праздников. Первый месяц осени традиционно начался с Дня знаний.
Календарь праздников на сентябрь 2022 — список
- 1 сентября – День знаний;
- 2 сентября – День нотариата;
- 4 сентября – День предпринимателя;
- 8 сентября – Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов;
- 9 сентября – Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика;
- 10 сентября – День украинского кино, День физкультуры и спорта;
- 11 сентября — День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, День танкиста;
- 13 сентября – День программиста;
- 15 сентября – Международный день демократии;
- 16 сентября — Международный день охраны озонового слоя;
- 17 сентября – День изобретателя и рационализатора, День спасателя, День фармацевтического работника;
- 18 сентября – День работника леса;
- 21 сентября – День HR-менеджера, День мира;
- 22 сентября – День партизанской славы;
- 25 сентября – День машиностроителя;
- 27 сентября – День туризма, День воспитателя и всех дошкольных работников;
- 30 сентября – День усыновления;
- 30 сентября – Международный день переводчика, Всеукраинский день библиотек.
Сентябрь уже наступил, и принес огромное количество церковных праздников. К примеру, на конец месяца приходится Рождество Пресвятой Богородицы, а после него — Воздвижение Честного Креста Господня. Ознакомиться с полным календарем церковных праздников сентября можно на Фактах ICTV.
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