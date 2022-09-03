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Международный день красоты и День танкиста: список праздников на сентябрь 2022

3 сентября 2022, 12:15
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Календарь

В сентябре 2022 года украинцы будут праздновать много государственных, православных и профессиональных праздников. Первый месяц осени традиционно начался с Дня знаний.

Календарь праздников на сентябрь 2022 — список

  • 1 сентября – День знаний;
  • 2 сентября – День нотариата;
  • 4 сентября – День предпринимателя;
  • 8 сентября – Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов;
  • 9 сентября – Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика;
  • 10 сентября – День украинского кино, День физкультуры и спорта;
  • 11 сентября — День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, День танкиста;
  • 13 сентября – День программиста;
  • 15 сентября – Международный день демократии;
  • 16 сентября — Международный день охраны озонового слоя;
  • 17 сентября – День изобретателя и рационализатора, День спасателя, День фармацевтического работника;
  • 18 сентября – День работника леса;
  • 21 сентября – День HR-менеджера, День мира;
  • 22 сентября – День партизанской славы;
  • 25 сентября – День машиностроителя;
  • 27 сентября – День туризма, День воспитателя и всех дошкольных работников;
  • 30 сентября – День усыновления;
  • 30 сентября – Международный день переводчика, Всеукраинский день библиотек.

Сентябрь уже наступил, и принес огромное количество церковных праздников. К примеру, на конец месяца приходится Рождество Пресвятой Богородицы, а после него — Воздвижение Честного Креста Господня. Ознакомиться с полным календарем церковных праздников сентября можно на Фактах ICTV.

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