В сентябре 2022 года украинцы будут праздновать много государственных, православных и профессиональных праздников. Первый месяц осени традиционно начался с Дня знаний.

Календарь праздников на сентябрь 2022 — список

1 сентября – День знаний;

2 сентября – День нотариата;

4 сентября – День предпринимателя;

8 сентября – Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов;

9 сентября – Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика;

10 сентября – День украинского кино, День физкультуры и спорта;

11 сентября — День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, День танкиста;

13 сентября – День программиста;

15 сентября – Международный день демократии;

16 сентября — Международный день охраны озонового слоя;

17 сентября – День изобретателя и рационализатора, День спасателя, День фармацевтического работника;

18 сентября – День работника леса;

21 сентября – День HR-менеджера, День мира;

22 сентября – День партизанской славы;

25 сентября – День машиностроителя;

27 сентября – День туризма, День воспитателя и всех дошкольных работников;

30 сентября – День усыновления;

30 сентября – Международный день переводчика, Всеукраинский день библиотек.

Сентябрь уже наступил, и принес огромное количество церковных праздников. К примеру, на конец месяца приходится Рождество Пресвятой Богородицы, а после него — Воздвижение Честного Креста Господня. Ознакомиться с полным календарем церковных праздников сентября можно на Фактах ICTV.