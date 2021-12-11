7 грудня в Україні відзначають Міжнародний день гір, Всесвітній день хворого на бронхіальну астму, а також вшановують пам’ять мученика Стефана Нового. Кого варто привітати сьогодні з іменинами, які прикмети та що не можна робити, читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

11 грудня – яке свято сьогодні

Міжнародний день гір почали відзначати у всьому світі з грудня 2002 року на 57 сесії Генеральної Асамблеї ООН. У 2019 році темою свята була важливість гір для молоді, а у 2020 році акцентувалася увага на біорізноманітності гір. Мета свята – просунути розвиток гірських регіонів та наголосити на важливості цього завдання.

Також на 11 грудня припадає Всесвітній день хворого на бронхіальну астму. Вперше його почали відзначати 1998 року більш ніж у 35 країнах світу, щоб привернути увагу людей до цього захворювання.

За церковним календарем, 11 грудня вшановують пам’ять преподобного мученика Стефана Нового, який не припинив проповідувати християнство навіть, коли був у засланні. Після смерті від рук воїнів імператора, над Оксентієвою горою з’явилася вогненна хмара, після чого густа імла накрила Константинополь і вразила невірних.

Іменини 11 грудня святкують Василь, Григорій, Іван, Степан, Тимофій та Федір.

Народні прикмети на 11 грудня:

Холодна і суха погода — буде спекотне і сонячне літо.

Якщо багато ворон, то незабаром випаде сніг.

Якщо вранці туман, то день буде ясним.

Якщо гуси часто ляскають крилами – буде відлига.

Багато інею на деревах принесе величезну кількість меду.

Що не можна робити 11 грудня:

не можна сваритися, краще стримувати свої емоції та бути розсудливими;

не можна прибирати дім ввечері, щоб не відсвяткувати Різдво з нечистю;

давати сусідам у борг теж не варто – разом із грошима чи речами можна віддати й здоров’я.

Календар церковних свят на грудень 2021 року

Церковний календар на грудень 2021 року рясніє святами. Зокрема, цього місяця православні віряни вшановують Великомученицю Варвару та Святителя Миколая Чудотворця.

Також у грудні віряни повинні дотримуватися різдвяного посту — він розпочався 28 листопада і триватиме до 6 січня вже 2022 року.

Ознайомитись з повним календарем церковних свят грудня 2021 можна у матеріалі Фактів ICTV.