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Різдвяний піст 2021-2022: календар харчування за днями

28 Листопада 2021, 07:00
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Різдвяний піст

Щороку з 28 листопада до 6 січня православні віряни дотримуються різдвяного посту. Він триває 40 днів, проте не вважається дуже суворим.

Суть цього посту полягає в можливості духовного очищення. Віряни впевнені, що відзначати Різдво Христове потрібно з чистою душею та тілом. Під час посту не можна сваритися, лихословити, пліткувати та влаштовувати гучні гуляння.

Також у цей період потрібно відмовитися від вживання м’яса, яєць та молочних продуктів. У різдвяний піст можна їсти каші, овочі, фрукти, горіхи, в окремі дні дозволяється вино і риба.

Факти ICTV склали календар харчування під час різдвяного посту 2021 на кожен день.

  • 28 листопада, неділя – гарячі страви з рослинною олією, дозволяється риба та вино.
  • 29 листопада, понеділок – варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби).
  • 30 листопада, вівторок – гарячі страви з олією, дозволяється риба та морепродукти.
  • 1 грудня, середа – сухоїдіння. Споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед.
  • 2 грудня, четвер – гарячі страви з олією, дозволяється риба та морепродукти.
  • 3 грудня, п’ятниця – сухоїдіння.
  • 4 грудня, субота – гарячі страви з олією, дозволяється риба та вино.
  • 5 грудня, неділя – гарячі страви з олією, дозволяється риба та вино.
  • 6 грудня, понеділок – варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби).
  • 7 грудня, вівторок – гарячі страви з олією, дозволяється риба та морепродукти.
  • 8 грудня, середа – сухоїдіння.
  • 9 грудня, четвер – гарячі страви з олією, дозволяється риба та морепродукти.
  • 10 грудня, п’ятниця – сухоїдіння.
  • 11 грудня, субота – гарячі страви з олією, дозволяється риба та вино.
  • 12 грудня, неділя – гарячі страви з олією, дозволяється риба та вино.
  • 13 грудня, понеділок – варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби).
  • 14 грудня, вівторок – гарячі страви з олією, дозволяється риба та морепродукти.
  • 15 грудня, середа – сухоїдіння.
  • 16 грудня, четвер – гарячі страви з олією, дозволяється риба та морепродукти.
  • 17 грудня, п’ятниця – сухоїдіння.
  • 18 грудня, субота – гарячі страви з олією, дозволяється риба та вино.
  • 19 грудня, неділя – гарячі страви з олією, дозволяється риба та вино.
  • 20 грудня, понеділок – варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби).
  • 21 грудня, вівторок – варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії.
  • 22 грудня, середа – сухоїдіння.
  • 23 грудня, четвер – варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії.
  • 24 грудня, п’ятниця – сухоїдіння.
  • 25 грудня, субота – гарячі страви з олією, дозволяється риба та вино.
  • 26 грудня, неділя – гарячі страви з олією, дозволяється риба та вино.
  • 27 грудня, понеділок – варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби).
  • 28 грудня, вівторок – варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії.
  • 29 грудня, середа – сухоїдіння.
  • 30 грудня, четвер – варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії.
  • 31 грудня, п’ятниця – сухоїдіння.
  • 1 січня, субота – гарячі страви з олією, дозволяється риба та вино.
  • 2 січня, неділя – варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії.
  • 3 січня, понеділок – сухоїдіння.
  • 4 січня, вівторок – варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби).
  • 5 січня, середа – сухоїдіння.
  • 6 січня, четвер – суворий піст, до сходу першої зірки не їдять.

Після закінчення різдвяного посту у перший прийом їжі, тобто на розговіння їдять сочиво –особливий вид куті, що готується з зерен пшениці або рису з додаванням меду, сухофруктів, маку, родзинок, горіхів.

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