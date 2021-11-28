Щороку з 28 листопада до 6 січня православні віряни дотримуються різдвяного посту. Він триває 40 днів, проте не вважається дуже суворим.

Суть цього посту полягає в можливості духовного очищення. Віряни впевнені, що відзначати Різдво Христове потрібно з чистою душею та тілом. Під час посту не можна сваритися, лихословити, пліткувати та влаштовувати гучні гуляння.

Також у цей період потрібно відмовитися від вживання м’яса, яєць та молочних продуктів. У різдвяний піст можна їсти каші, овочі, фрукти, горіхи, в окремі дні дозволяється вино і риба.

Факти ICTV склали календар харчування під час різдвяного посту 2021 на кожен день.

28 листопада , неділя – гарячі страви з рослинною олією, дозволяється риба та вино.

– гарячі страви з рослинною олією, дозволяється риба та вино. 29 листопада, понеділок – варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби).

– варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби). 30 листопада, вівторок – гарячі страви з олією, дозволяється риба та морепродукти.

– гарячі страви з олією, дозволяється риба та морепродукти. 1 грудня, середа – сухоїдіння. Споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

– сухоїдіння. Споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед. 2 грудня, четвер – гарячі страви з олією, дозволяється риба та морепродукти.

– гарячі страви з олією, дозволяється риба та морепродукти. 3 грудня, п’ятниця – сухоїдіння.

– сухоїдіння. 4 грудня, субота – гарячі страви з олією, дозволяється риба та вино.

– гарячі страви з олією, дозволяється риба та вино. 5 грудня, неділя – гарячі страви з олією, дозволяється риба та вино.

– гарячі страви з олією, дозволяється риба та вино. 6 грудня, понеділок – варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби).

– варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби). 7 грудня, вівторок – гарячі страви з олією, дозволяється риба та морепродукти.

– гарячі страви з олією, дозволяється риба та морепродукти. 8 грудня, середа – сухоїдіння.

– сухоїдіння. 9 грудня, четвер – гарячі страви з олією, дозволяється риба та морепродукти.

– гарячі страви з олією, дозволяється риба та морепродукти. 10 грудня, п’ятниця – сухоїдіння.

– сухоїдіння. 11 грудня, субота – гарячі страви з олією, дозволяється риба та вино.

– гарячі страви з олією, дозволяється риба та вино. 12 грудня, неділя – гарячі страви з олією, дозволяється риба та вино.

– гарячі страви з олією, дозволяється риба та вино. 13 грудня, понеділок – варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби).

– варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби). 14 грудня, вівторок – гарячі страви з олією, дозволяється риба та морепродукти.

– гарячі страви з олією, дозволяється риба та морепродукти. 15 грудня, середа – сухоїдіння.

– сухоїдіння. 16 грудня, четвер – гарячі страви з олією, дозволяється риба та морепродукти.

– гарячі страви з олією, дозволяється риба та морепродукти. 17 грудня, п’ятниця – сухоїдіння.

– сухоїдіння. 18 грудня, субота – гарячі страви з олією, дозволяється риба та вино.

– гарячі страви з олією, дозволяється риба та вино. 19 грудня, неділя – гарячі страви з олією, дозволяється риба та вино.

– гарячі страви з олією, дозволяється риба та вино. 20 грудня, понеділок – варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби).

– варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби). 21 грудня, вівторок – варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії.

– варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії. 22 грудня, середа – сухоїдіння.

– сухоїдіння. 23 грудня, четвер – варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії.

– варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії. 24 грудня, п’ятниця – сухоїдіння.

– сухоїдіння. 25 грудня, субота – гарячі страви з олією, дозволяється риба та вино.

– гарячі страви з олією, дозволяється риба та вино. 26 грудня, неділя – гарячі страви з олією, дозволяється риба та вино.

– гарячі страви з олією, дозволяється риба та вино. 27 грудня, понеділок – варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби).

– варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби). 28 грудня, вівторок – варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії.

– варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії. 29 грудня, середа – сухоїдіння.

– сухоїдіння. 30 грудня, четвер – варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії.

– варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії. 31 грудня, п’ятниця – сухоїдіння.

– сухоїдіння. 1 січня, субота – гарячі страви з олією, дозволяється риба та вино.

– гарячі страви з олією, дозволяється риба та вино. 2 січня, неділя – варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії.

– варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії. 3 січня, понеділок – сухоїдіння.

– сухоїдіння. 4 січня, вівторок – варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби).

– варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби). 5 січня, середа – сухоїдіння.

– сухоїдіння. 6 січня, четвер – суворий піст, до сходу першої зірки не їдять.

Після закінчення різдвяного посту у перший прийом їжі, тобто на розговіння їдять сочиво –особливий вид куті, що готується з зерен пшениці або рису з додаванням меду, сухофруктів, маку, родзинок, горіхів.