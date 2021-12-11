7 декабря в Украине отмечают Международный день гор, Всемирный день больного бронхиальной астмой, а также чтут память мученика Стефана Нового. Кого стоит поздравить сегодня с именинами, какие приметы и что нельзя делать, читайте в материале на Фактах ICTV.

11 декабря — какой праздник сегодня

Международный день гор начали отмечать во всем мире с декабря 2002 года на 57-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В 2019 году темой праздника была важность гор для молодежи, а в 2020 году акцентировалось внимание на биоразнообразии гор. Цель праздника — продвинуть развитие горных регионов и отметить важность этой задачи.

Также на 11 декабря приходится Всемирный день больного бронхиальной астмой. Впервые его начали отмечать в 1998 году более чем в 35 странах мира, чтобы привлечь внимание людей к этому заболеванию.

По церковному календарю, 11 декабря чтят память преподобного мученика Стефана Нового, который не прекратил проповедовать христианство даже, когда был в ссылке. После смерти от рук воинов императора, над Авксентиевой горой появилось огненное облако после чего густая мгла накрыла Константинополь и поразила неверных.

Именины 11 декабря празднуют Василий, Григорий, Иван, Степан, Тимофей и Федор.

Народные приметы на 11 декабря:

Холодная и сухая погода — будет жаркое и солнечное лето.

Если много ворон, то вскоре выпадет снег.

Если утром туман, то день будет ясным.

Если гуси часто хлопают крыльями — будет оттепель.

Много инея на деревьях принесет огромное количество меда.

Что нельзя делать 11 декабря:

нельзя ссориться, лучше сдерживать свои эмоции и быть благоразумными;

нельзя убирать дом вечером, чтобы не отпраздновать Рождество с нечистью;

давать соседям в долг тоже не стоит — вместе с деньгами или вещами можно отдать и здоровье.

Календарь церковных праздников на декабрь 2021

Церковный календарь на декабрь 2021 года изобилует праздниками. В частности, в этом месяце православные верующие чтят Великомученицу Варвару и Святителя Николая Чудотворца.

Также в декабре верующие должны соблюдать рождественский пост — он начался 28 ноября и продлится до 6 января уже 2022 года.

Ознакомиться с подробным календарем церковных праздников декабря 2021 можно в материале Фактов ICTV.