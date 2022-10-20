Міжнародний день кухаря відзначають щороку 20 жовтня. 2022 року свято припадає на середу.

В Україні також заведено вітати тих, хто присвятив своє життя приготуванню вишуканих страв. У мирний час ресторани та інші заклади, пов’язані з їжею, організовували корпоративи, де співробітники спілкувалися в неформальній атмосфері, а найуміліших нерідко нагороджували преміями.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем кухаря у листівках та СМС, які зігріють теплим словом та допоможуть наблизити нашу країну до перемоги.

Зараз дивляться

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Катайтеся завжди, як сир у маслі,

Варіться у солодкому житті.

Приправою хай буде тільки щастя

І гострота приємних почуттів.

Достатку вам, добра, здоров’я, миру…

З Днем кухаря вітаю нині щиро!

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З Днем кухаря тебе!

І нехай життя веде

Завжди до твоєї мрії,

Щоби всі твої надії

Стали дійсністю ураз!

Хай щастить тобі щораз,

Як почнеться новий день,

Успіхів тобі, натхнень!

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З Днем кухаря! Хай завжди буде ситно

У Вашому житті, хай все вдається,

Хай радісно завжди буде на серці,

Років щасливих і людей привітних!

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Смачну їжу люблять всі, але правильно її готувати дано не кожному. Тож вітаємо з вашим професійним святом — міжнародним Днем кухаря. Нехай ваша професія приносить успіх та хороший дохід.

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Кухарів з офіційним святом вітаю,

Енергії й нових ідей я вам побажаю.

Бажаю шедеври на кухні творити,

Смачненькими стравами всіх нас годувати.

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Жовтень вже майже закінчився – незабаром настане листопад. Останній місяць осені принесе українкам багато свят, у тому числі професійних. Ознайомитися з повним календарем святом листопада 2022 року можна на Фактах ICTV.