Міжнародний день кухаря відзначають щороку 20 жовтня. 2022 року свято припадає на середу.
В Україні також заведено вітати тих, хто присвятив своє життя приготуванню вишуканих страв. У мирний час ресторани та інші заклади, пов’язані з їжею, організовували корпоративи, де співробітники спілкувалися в неформальній атмосфері, а найуміліших нерідко нагороджували преміями.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем кухаря у листівках та СМС, які зігріють теплим словом та допоможуть наблизити нашу країну до перемоги.
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Катайтеся завжди, як сир у маслі,
Варіться у солодкому житті.
Приправою хай буде тільки щастя
І гострота приємних почуттів.
Достатку вам, добра, здоров’я, миру…
З Днем кухаря вітаю нині щиро!
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З Днем кухаря тебе!
І нехай життя веде
Завжди до твоєї мрії,
Щоби всі твої надії
Стали дійсністю ураз!
Хай щастить тобі щораз,
Як почнеться новий день,
Успіхів тобі, натхнень!
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З Днем кухаря! Хай завжди буде ситно
У Вашому житті, хай все вдається,
Хай радісно завжди буде на серці,
Років щасливих і людей привітних!
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Смачну їжу люблять всі, але правильно її готувати дано не кожному. Тож вітаємо з вашим професійним святом — міжнародним Днем кухаря. Нехай ваша професія приносить успіх та хороший дохід.
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Кухарів з офіційним святом вітаю,
Енергії й нових ідей я вам побажаю.
Бажаю шедеври на кухні творити,
Смачненькими стравами всіх нас годувати.
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Жовтень вже майже закінчився – незабаром настане листопад. Останній місяць осені принесе українкам багато свят, у тому числі професійних. Ознайомитися з повним календарем святом листопада 2022 року можна на Фактах ICTV.