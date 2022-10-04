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День ракетных войск и Черная пятница: какие праздники украинцы отметят в ноябре 2022

4 октября 2022, 19:09
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
День ракетных войск и Черная пятница: какие праздники украинцы отметят в ноябре 2022
Источник: Pexels

В ноябре 2022 года украинцы отметят много профессиональных праздников. Также в календаре на третий месяц осени присутствуют международные события.

Уже 1 числа празднуется День рождение Европейского союза, а 2-го — Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Календарь праздников на ноябрь 2022 — список

  • 1 ноября — День рождение Европейского союза
  • 2 ноября — Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов
  • 3 ноября — День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии
  • 4 ноября — День железнодорожника
  • 6 ноября — День работника социальной сферы, Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов
  • 9 ноября — День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства
  • 10 ноября — Международный День бухгалтера, Всемирный день науки за мир и развитие
  • 11 ноября — Международный день энергосбережения
  • 12 ноября — Всемирный день борьбы с пневмонией
  • 14 ноября — Всемирный день борьбы против диабета, Международный день логопеда
  • 16 ноября — Международный день терпимости, День работников радио, телевидения и связи
  • 17 ноября — День студента, Международный день студентов, Всемирный день борьбы против
  • 19 ноября — День работников гидрометеорологической службы, День стеклопроизводителя
  • 20 ноября — День работников сельского хозяйства, Всемирный день памяти жертв ДТП Всемирный день ребенка
  • 21 ноября — Всемирный день телевидения
  • 22 ноября — День свободы
  • 25 ноября — Черная пятница, Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
  • 26 ноября — День памяти жертв Голодомора
  • 28 ноября — День работника финансового мониторинга
  • 30 ноября — Международный день защиты информации, Всемирный день домашних животных
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