В ноябре 2022 года украинцы отметят много профессиональных праздников. Также в календаре на третий месяц осени присутствуют международные события.
Уже 1 числа празднуется День рождение Европейского союза, а 2-го — Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
Календарь праздников на ноябрь 2022 — список
- 1 ноября — День рождение Европейского союза
- 2 ноября — Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов
- 3 ноября — День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии
- 4 ноября — День железнодорожника
- 6 ноября — День работника социальной сферы, Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов
- 9 ноября — День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства
- 10 ноября — Международный День бухгалтера, Всемирный день науки за мир и развитие
- 11 ноября — Международный день энергосбережения
- 12 ноября — Всемирный день борьбы с пневмонией
- 14 ноября — Всемирный день борьбы против диабета, Международный день логопеда
- 16 ноября — Международный день терпимости, День работников радио, телевидения и связи
- 17 ноября — День студента, Международный день студентов, Всемирный день борьбы против
- 19 ноября — День работников гидрометеорологической службы, День стеклопроизводителя
- 20 ноября — День работников сельского хозяйства, Всемирный день памяти жертв ДТП Всемирный день ребенка
- 21 ноября — Всемирный день телевидения
- 22 ноября — День свободы
- 25 ноября — Черная пятница, Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
- 26 ноября — День памяти жертв Голодомора
- 28 ноября — День работника финансового мониторинга
- 30 ноября — Международный день защиты информации, Всемирный день домашних животных
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