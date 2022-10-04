В ноябре 2022 года украинцы отметят много профессиональных праздников. Также в календаре на третий месяц осени присутствуют международные события.

Уже 1 числа празднуется День рождение Европейского союза, а 2-го — Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Календарь праздников на ноябрь 2022 — список

1 ноября — День рождение Европейского союза

2 ноября — Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

3 ноября — День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии

4 ноября — День железнодорожника

6 ноября — День работника социальной сферы, Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов

9 ноября — День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства

10 ноября — Международный День бухгалтера, Всемирный день науки за мир и развитие

11 ноября — Международный день энергосбережения

12 ноября — Всемирный день борьбы с пневмонией

14 ноября — Всемирный день борьбы против диабета, Международный день логопеда

16 ноября — Международный день терпимости, День работников радио, телевидения и связи

17 ноября — День студента, Международный день студентов, Всемирный день борьбы против

19 ноября — День работников гидрометеорологической службы, День стеклопроизводителя

20 ноября — День работников сельского хозяйства, Всемирный день памяти жертв ДТП Всемирный день ребенка

21 ноября — Всемирный день телевидения

22 ноября — День свободы

25 ноября — Черная пятница, Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

26 ноября — День памяти жертв Голодомора

28 ноября — День работника финансового мониторинга

30 ноября — Международный день защиты информации, Всемирный день домашних животных