Международный день повара отмечают ежегодно 20 октября. В 2022 году праздник приходится на среду.
В Украине также принято поздравлять тех, кто посвятил свою жизнь готовке изысканных блюд. В мирное время рестораны и другие заведения, связанные с едой организовывали корпоративы, где сотрудники общались в неформальной обстановке, а самых умелых нередко награждали премиями.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем повара в открытках и СМС, которые согреют теплым словом и помогут приблизить нашу страну к победе.
***
Быть поваром — всегда почетно,
Тебе желаю в праздник я,
Чтоб никогда не пропадала
Фантазия твоя,
Высокой будет пусть зарплата,
Работодатель ценит труд,
А в доме царствует пусть счастье,
Благополучие и уют!
***
С Днем повара прекрасным!
Пусть в жизни будет счастье,
С волшебным ароматом
Умножится зарплата.
Со вкусом дни проходят,
Успехи пусть приходят,
Кипит в душе веселье,
Сбываются все цели!
***
Дорогие повара, вам здоровья и добра!
А в работе — вдохновения,
Новых блюд изобретения.
Любят все покушать вкусно,
Без еды нам вашей грустно.
***
В Международный день повара мы
С праздником чествуем тех, кто готов
Пищу готовить на благо страны
Без промедления и резких слов.
***
Хочу поздравить я сегодня поваров,
Спасибо мне не выразить в словах.
Я все подарки им отдать готов,
Чтобы не уместились в их руках.
***
Октябрь уже почти закончился — совсем скоро наступит ноябрь. Последний месяц осени принесет украинкам много праздников, в том числе и профессиональных. Ознакомиться с полным календарем праздником ноября 2022 можно на Фактах ICTV.