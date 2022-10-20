Международный день повара отмечают ежегодно 20 октября. В 2022 году праздник приходится на среду.

В Украине также принято поздравлять тех, кто посвятил свою жизнь готовке изысканных блюд. В мирное время рестораны и другие заведения, связанные с едой организовывали корпоративы, где сотрудники общались в неформальной обстановке, а самых умелых нередко награждали премиями.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем повара в открытках и СМС, которые согреют теплым словом и помогут приблизить нашу страну к победе.

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***

Быть поваром — всегда почетно,

Тебе желаю в праздник я,

Чтоб никогда не пропадала

Фантазия твоя,

Высокой будет пусть зарплата,

Работодатель ценит труд,

А в доме царствует пусть счастье,

Благополучие и уют!

***

С Днем повара прекрасным!

Пусть в жизни будет счастье,

С волшебным ароматом

Умножится зарплата.

Со вкусом дни проходят,

Успехи пусть приходят,

Кипит в душе веселье,

Сбываются все цели!

***

Дорогие повара, вам здоровья и добра!

А в работе — вдохновения,

Новых блюд изобретения.

Любят все покушать вкусно,

Без еды нам вашей грустно.

***

В Международный день повара мы

С праздником чествуем тех, кто готов

Пищу готовить на благо страны

Без промедления и резких слов.

***

Хочу поздравить я сегодня поваров,

Спасибо мне не выразить в словах.

Я все подарки им отдать готов,

Чтобы не уместились в их руках.

***

Октябрь уже почти закончился — совсем скоро наступит ноябрь. Последний месяц осени принесет украинкам много праздников, в том числе и профессиональных. Ознакомиться с полным календарем праздником ноября 2022 можно на Фактах ICTV.