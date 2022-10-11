Місячний календар листопада 2022 року таїть величезну кількість сприятливих і несприятливих днів. Активність супутника Землі впливає на все живе, зокрема й на людей, змінюючи їхній настрій, погляди на деякі речі та події довкола них.

Саме тому рекомендуємо ознайомитися з місячним календарем листопада 2022 року, щоб бути в курсі всіх змін – як позитивних, так і негативних. До не найкращого періоду варто підготуватися заздалегідь, а на хороші дні краще перенести важливі події у житті.

Фази Місяця у листопаді 2022

1-7 листопада – зростаючий Місяць.

9 листопада – повний Місяць.

10-16 листопада – спадний Місяць.

24 листопада – новий Місяць.

30 листопада – зростаючий Місяць.

Місячний астропрогноз на 1 листопада

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Перший день останнього місяця осені розпочнеться сприятливо. Успіх гарантований для тих, хто хоче провести конференцію, або ж реалізувати свої ідеї.

Місячний астропрогноз на 2 листопада

Досить складний день для спілкування зі своїми колегами по роботі. Займіться тими справами, які вже багато часу відкладали на потім.

Місячний астропрогноз на 3 листопада

Нейтральний день, але будьте готові до ілюзій, якими вас спокушатимуть погані люди. Не ведіться на солодку брехню та не загострюйте конфлікти – постарайтеся не реагувати на негатив.

Місячний астропрогноз на 4 листопада

Цей день чудово підійде для активного відпочинку. Попрацювати головою не вийде – концентрація уваги даватиметься насилу.

Місячний астропрогноз на 5 листопада

Цей день може призвести до імпульсивних рішень, які нічим добрим не закінчаться. Важливі переговори можуть зірватися через дрібну сварку, тому намагайтеся зберігати спокій.

Місячний астропрогноз на 6 листопада

Несприятливий день як для роботи, так і для розвитку особистого життя. Краще не сваритися з близькими, а витратити день на відпочинок та релакс – про плідність у цей період краще забути.

Місячний астропрогноз на 7 листопада

Непоганий день для тих, хто збирається робити великі операції з фінансами. Нерухомість, цінні папери – все це принесе прибуток у найближчому майбутньому.

Місячний астропрогноз на 8 листопада

Низка позитивних днів триває – зосередьтеся на фінансах. Успіх чекає сильних людей, тому потрібно проявити ініціативу.

Місячний астропрогноз на 9 листопада

Ще один сприятливий день – можна не закінчувати фінансові операції, і витратити трохи часу на відмову від шкідливих звичок. Організм точно скаже за це спасибі.

Місячний астропрогноз на 10 листопада

Дуже сприятливий день – грошові операції та інтуїція принесуть свої плоди. Борги зникнуть, а відрізнити ворога від союзника буде набагато простіше.

Місячний астропрогноз на 11 листопада

Ідеальний день для укладання шлюбу. Також варто займатися тими справами, які не потребують концентрації чи витрат.

Місячний астропрогноз на 12 листопада

Нейтральний день, коли не варто позичати. Є ймовірність, що ці гроші більше не вдасться побачити.

Місячний астропрогноз на 13 листопада

Не найкращий день – рекомендується залишатися вдома та присвятити весь час собі. В ідеалі – полежати у ванній або розім’яти суглоби.

Місячний астропрогноз на 14 листопада

Відносно нейтральний день. Присвятіть його монотонним діям, і в цей період вони не здадуться дуже нудними.

Місячний астропрогноз на 15 листопада

Сприятливий день на середині місяця. Краще відкласти фінансові справи, але фізична активність дуже вітається.

Місячний астропрогноз на 16 листопада

Досить пасивний час – нейтральний день не повинен розхитувати настрій, а що відбувається навколо, може здатися трохи млявим.

Місячний астропрогноз на 17 листопада

Сприятливий день – точно будуть успішними будь-які банківські операції. Зробіть усе, щоб збільшити активи.

Місячний астропрогноз на 18 листопада

Ще один добрий день для фінансових операцій. З цього моменту можна побачити плоди праці за листопад.

Місячний астропрогноз на 19 листопада

Саме час витратити активність на навчання. Процес даватиметься легко, а голова при цьому не буде забита непотрібною інформацією.

Місячний астропрогноз на 20 листопада

Не найкращий день – варто переглянути свої погляди на життя. Можливо, доведеться попрощатися з деякими людьми, які мають залишитись у минулому.

Місячний астропрогноз на 21 листопада

Будь-яка робота буде важко даватися – найкраще зайнятися тими справами, які давно відкладалися.

Місячний астропрогноз на 22 листопада

Найсприятливіший день для починань. Спробуйте здійснити те, що вже давно планували.

Місячний астропрогноз на 23 листопада

Саме час прийняття важливих рішень. На це знадобиться вся відповідальність та впевненість в успіху.

Місячний астропрогноз на 24 листопада

Дуже сприятливий день – постарайтеся провести його максимально ефективно. Краще встати раніше, а лягти після виконання всіх поставлених завдань.

Місячний астропрогноз на 25 листопада

День боротьби, агресивності та натиску. Не виключене загострення конфліктів навіть між близькими людьми.

Місячний астропрогноз на 26 листопада

Не варто сваритися з близькими під кінець осені – зима після цього виявиться не такою приємною, як хотілося б.

Місячний астропрогноз на 27 листопада

Можливий приплив енергії, яка допоможе виконати навіть найважчі завдання. Не піддавайтеся лінощам і займіться справою.

Місячний астропрогноз на 28 листопада

Нейтральний день, який багатьом не запам’ятається. Потрібно прийняти рутину та просто прожити цей період.

Місячний астропрогноз на 29 листопада

Кінець місяця запам’ятається багатьом сприятливими днями. Приділіть увагу першорядним завданням та своїм близьким – вони обов’язково дадуть відповідь взаємністю.

Місячний астропрогноз на 30 листопада

Останній день листопада обіцяє бути плідним – зосередьтеся на важливих завданнях, і все точно вдасться.