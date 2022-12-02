2023 год — это год кролика. Это четвертый из 12-летнего цикла животных, связанный с китайским календарем и зодиаком.

Со сменой животного также приходится тщательнее подходить к выбору подарков — крайне важно угадать и сделать своих близких или друзей счастливыми.

Что нельзя дарить на Новый Год 2023 кролика — далее в материале.

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Чтобы задобрить кролика, нужно ему угодить с подарком. Это довольно тихое животное, которое не любит роскошь и доказывать свою важность остальным. Лучше отказаться от дорогих подарков, которыми можно удивить близких.

Самое главное — презент должен быть вручен от всего сердца. Искренность и внимание всегда важнее ценника.

Из основного, чего дарить не стоит, — гели для душа, шампуни, и все то, что предназначается для ухода за телом.

Также лучше не тратиться на духи и туалетную воду. В список запретов можно добавить часы, зеркала и полотенца.

Кролик также не любит острые режущие предметы — не стоит покупать наборы ножей.

Деньги, даже если в конверте, тоже нежеланный подарок. Впрочем, в условиях войны он не окажется лишним.

Животные — под запретом. Если близкий не желал себе нового друга — лучше эту идею вычеркнуть из списка достойных подарков.

Узнать больше о символе 2023 года можно на Фактах ICTV. Самое время выяснить, что ждет нас всех в следующем году, и принесет ли нам хорошие новости.