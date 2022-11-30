Новий Рік – час радості та веселощів. І нехай в умовах війни подія буде не такою, як завжди, подарунки ніхто не скасовував. Нехай вони будуть суто символічними – це показник турботи та кохання.

Подарунок батькам на Новий Рік 2023 – далі у матеріалі.

Багато батьків люблять проводити вечори перед телевізором, ноутбуком або телефоном у руках. Робити це приємно у теплі – в умовах тимчасових відключень електроенергії це зробити не так просто. У таких випадках на допомогу приходить плед. Недорога та компактна річ – у нинішніх реаліях просто незамінна.

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Друга ідея – термос, або термокружка. Величезний термос підійде для посиденьок без електрики – теплий чай допоможе зігрітися, або ж налаштує тіло на відпочинок перед сном. Що стосується кружки – вона стане у пригоді для вечірніх прогулянок в холодну пору.

Наші батьки дуже люблять насолоджуватися спогадами – нехай пам’ять буде не тільки в думках. Так, можна подарувати фотоальбом – знайти старі фотографії на плівковий фотоапарат, або роздрукувати сімейні знімки зі свого смартфона. Близькі точно будуть у захваті, і альбом не запилиться на полицях.

Настільна лампа – ще один чудовий варіант. Проте за умов війни можна взяти компактну модель. Ще краще – на акумуляторі чи батарейках. Сидіти у темряві не дуже приємно. Особливо, коли треба щось робити по дому.

Для тих, хто не любить прибирати, або не має можливості робити це часто, чудово підійде робот-пилосос. Він не потребує постійного підключення до розетки, і батькам точно не буде самотньо з ним. Головне – показати його переваги й не помилитися з вибором у магазині.

Для тих, хто хоче вибрати корисні подарунки на Новий Рік 2023 в умовах війни, можна звернути увагу на більш універсальні презенти. Наприклад – ліхтарики, або зарядні акумулятори.