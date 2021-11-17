19 грудня православні віряни відзначатимуть важливе релігійне свято – День святого Миколая. В 2021 році ця дата припадає на вихідний день – неділю.

Святого Миколая також називають Чудотворцем. Він відомий своєю людяністю, добротою та турботою про бідних людей.

Згадок про нього збереглося не так багато, проте відомо, що він допомагав нужденним, бідним та сиротам. Сам Миколи походив із багатої сім’ї, однак у ранньому віці залишився без батьків.

Через віру в Бога Микола був замкнений у в’язниці Римської імперії. Згодом за наказом імператора Костянтина Великого його звільнили.

Його обрали єпископом у Мирі. Нині це місто називається Демре (Туреччина).

Саме Чудотворцем було затверджено догмат про Трійцю – Отця, Сина і Святого Духа.

На День святого Миколая чекають не лише віряни, а й діти. З давніх-давен збереглася традиція, наслідуючи яку в ніч із 18 на 19 грудня діти отримують подарунки. Як правило, вони знаходять їх під подушками, у черевиках чи різдвяних шкарпетках.

Зрозуміло, що роль Миколи виконують дорослі, проте це не заважає дітям вірити в диво та прокинувшись уранці шукати свій подарунок. Як правило, це солодощі чи те, про що мріяло ваше чадо.

Вважається, що Миколай приносить подарунки лише слухняним дітям, а хуліганам – різки.

У наш час у День святого Миколая проходить безліч заходів, відкриваються зимові розваги та міські ялинки. До слова, раніше ми писали, як прикрасять головну ялинку країни.

Цього дня також прийнято збиратися всією родиною за святковим столом.