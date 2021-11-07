У грудні 2021 року буде дев’ять офіційних неробочих днів. Українців чекає додатковий вихідний з нагоди Різдва Христового.

Свято відзначається 25 грудня і цьогоріч припадає на суботу, тому наступний понеділок (27 грудня) буде вихідним днем.

Загалом у грудні українці працюватимуть 22 дні.

Вихідні у грудні 2021:

4-5 грудня;

11-12 грудня;

18-19 грудня;

25, 26, 27 грудня.

Свята у грудні 2021:

1 грудня – Всесвітній день боротьби проти СНІДу, День працівників прокуратури;

2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства;

3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю;

4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці;

5 грудня – День працівників статистики, Міжнародний день добровольців в ім’я економічного та соціального розвитку;

6 грудня – День Збройних Сил України;

7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування;

8 грудня – День непорочного Зачаття Діви Марії;

9 грудня – Міжнародний день боротьби проти корупції;

10 грудня – День прав людини;

11 грудня – Міжнародний день гір;

12 грудня – День Сухопутних військ Збройних Сил України;

13 грудня – День святого Андрія Первозванного;

14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора);

15 грудня – День працівника суду;

17 грудня – День працівника державної виконавчої служби;

18 грудня – Міжнародний день мігрантів;

19 грудня – День адвокатури, День Святого Миколая;

20 грудня – Міжнародний день солідарності людей;

22 грудня – День енергетика;

22 грудня – День дипломатичної служби України;

24 грудня – День працівників архівних установ, католицький Святвечір;

25 грудня – Різдво Христове ;

– ; 26 грудня – День Святого сімейства;

28 грудня – День святих невинних немовлят Віфлеємських.

У грудні українців також чекає багато православних свят. Зокрема, віряни відзначатимуть Введення в храм Пресвятої Богородиці та День святого Миколая.

Ознайомитися з повним списком православних свят на грудень 2021 року можна у календарі Фактів ICTV.