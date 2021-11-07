У грудні 2021 року буде дев’ять офіційних неробочих днів. Українців чекає додатковий вихідний з нагоди Різдва Христового.
Свято відзначається 25 грудня і цьогоріч припадає на суботу, тому наступний понеділок (27 грудня) буде вихідним днем.
Загалом у грудні українці працюватимуть 22 дні.
Вихідні у грудні 2021:
- 4-5 грудня;
- 11-12 грудня;
- 18-19 грудня;
- 25, 26, 27 грудня.
Свята у грудні 2021:
- 1 грудня – Всесвітній день боротьби проти СНІДу, День працівників прокуратури;
- 2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства;
- 3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю;
- 4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці;
- 5 грудня – День працівників статистики, Міжнародний день добровольців в ім’я економічного та соціального розвитку;
- 6 грудня – День Збройних Сил України;
- 7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування;
- 8 грудня – День непорочного Зачаття Діви Марії;
- 9 грудня – Міжнародний день боротьби проти корупції;
- 10 грудня – День прав людини;
- 11 грудня – Міжнародний день гір;
- 12 грудня – День Сухопутних військ Збройних Сил України;
- 13 грудня – День святого Андрія Первозванного;
- 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора);
- 15 грудня – День працівника суду;
- 17 грудня – День працівника державної виконавчої служби;
- 18 грудня – Міжнародний день мігрантів;
- 19 грудня – День адвокатури, День Святого Миколая;
- 20 грудня – Міжнародний день солідарності людей;
- 22 грудня – День енергетика;
- 22 грудня – День дипломатичної служби України;
- 24 грудня – День працівників архівних установ, католицький Святвечір;
- 25 грудня – Різдво Христове;
- 26 грудня – День Святого сімейства;
- 28 грудня – День святих невинних немовлят Віфлеємських.
У грудні українців також чекає багато православних свят. Зокрема, віряни відзначатимуть Введення в храм Пресвятої Богородиці та День святого Миколая.
Ознайомитися з повним списком православних свят на грудень 2021 року можна у календарі Фактів ICTV.