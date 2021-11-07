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Скільки українці відпочиватимуть у грудні 2021: список вихідних

7 Листопада 2021, 10:23 Валентина Чорна
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У грудні 2021 року буде дев’ять офіційних неробочих днів. Українців чекає додатковий вихідний з нагоди Різдва Христового.

Свято відзначається 25 грудня і цьогоріч припадає на суботу, тому наступний понеділок (27 грудня) буде вихідним днем.

Загалом у грудні українці працюватимуть 22 дні.

Вихідні у грудні 2021:

  • 4-5 грудня;
  • 11-12 грудня;
  • 18-19 грудня;
  • 25, 26, 27 грудня.

Свята у грудні 2021:

  • 1 грудня – Всесвітній день боротьби проти СНІДу, День працівників прокуратури;
  • 2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства;
  • 3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю;
  • 4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці;
  • 5 грудня – День працівників статистики, Міжнародний день добровольців в ім’я економічного та соціального розвитку;
  • 6 грудня – День Збройних Сил України;
  • 7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування;
  • 8 грудня – День непорочного Зачаття Діви Марії;
  • 9 грудня – Міжнародний день боротьби проти корупції;
  • 10 грудня – День прав людини;
  • 11 грудня – Міжнародний день гір;
  • 12 грудня – День Сухопутних військ Збройних Сил України;
  • 13 грудня – День святого Андрія Первозванного;
  • 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора);
  • 15 грудня – День працівника суду;
  • 17 грудня – День працівника державної виконавчої служби;
  • 18 грудня – Міжнародний день мігрантів;
  • 19 грудня – День адвокатури, День Святого Миколая;
  • 20 грудня – Міжнародний день солідарності людей;
  • 22 грудня – День енергетика;
  • 22 грудня – День дипломатичної служби України;
  • 24 грудня – День працівників архівних установ, католицький Святвечір;
  • 25 грудняРіздво Христове;
  • 26 грудня – День Святого сімейства;
  • 28 грудня – День святих невинних немовлят Віфлеємських.

У грудні українців також чекає багато православних свят. Зокрема, віряни відзначатимуть Введення в храм Пресвятої Богородиці та День святого Миколая.

Ознайомитися з повним списком православних свят на грудень 2021 року можна у календарі Фактів ICTV.

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