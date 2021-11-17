19 декабря православные верующие будут отмечать важный религиозный праздник — День святого Николая. В 2021 году эта дата приходится на выходной день — воскресенье.

Святого Николая также называют Чудотворцем. Он известен своей человечностью, добротой и заботой о бедных людях.

Упоминаний о нем сохранилось не так много, однако известно, что он помогал нуждающимся, бедным и сиротам. Сам Николая походил из богатой семьи, однако в раннем возрасте остался без родителей.

Из-за веры в Бога Николай был заперт в тюрьме Римской империи. Позже, по приказу императора Константина Великого его освободили.

Его избрали епископом в Мире. Сейчас этот город называется Демре (Турция).

Стоит отметить то, что именно Чудотворцем был утвержден догмат о Троице – Отце, Сыне и Святом Духе.

День святого Николая ждут не только верующие, но и дети. С давних пор сохранилась традиция, следуя которой в ночь с 18 на 19 декабря дети получают подарки. Как правило, они находят их под подушками, в ботинках или рождественских носках.

Понятно, что роль Николая выполняют взрослые, однако это не мешает детях верить в чудо и проснувшись утром искать свой подарок. Как правило, это сладости или то, о чем мечтало ваше чадо.

Считается, что Николай приносит подарки только послушным детям, а хулиганам — розги.

В наше время в День святого Николая проходит масса мероприятий, открываются зимние развлечения и городские елки. К слова, ранее мы писали, как украсят главную елку страны.

В этот день также принято собираться всей семьей за праздничным столом.