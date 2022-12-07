День святого Миколая – період, на який з нетерпінням чекає кожна дитина, адже саме в цей час під подушкою чи в черевиках вона знаходить солодощі й усякі подаруночки.

Хтось відзначив День святого Миколая 6 грудня – за старим стилем, а хтось святкуватиме 19 числа, оскільки не всі з нас ще готові прийняти зміни в календарі. Та й у ПЦУ сказали, що нові “правила” ще ухвалені не були, а тому – більшість із нас відзначить свято 19 грудня.

Якщо ви не знаєте, що презентувати вашому малюку, Факти ICTV вирішили допомогти вам у цьому. Що подарувати дитині на День святого Миколая 2022 – далі в матеріалі.

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Нічник

Не секрет, що багато діток бояться темряви, і навіть – спати в ній. Крім того, враховуючи постійні відключення світла в нашій країні, такий подарунок буде як ніколи актуальний.

Можна купити такий, що працює від повербанка чи батарейок, тобто – навіть коли електрики немає, нічник світити буде.

Ба більше, вони є різноманітні – цікавої форми або у вигляді якогось мультяшного героя.

Піжама чи кімнатні капці

Тільки не обирайте щось нудне і таке, як у всіх. Якщо піжама – кігурумі, якщо кімнатні капці – у вигляді котика, собачки, улюбленого героя.

Такий подарунок дитина точно оцінить, та й вам спокійніше буде – вона в теплі.

Дорослий теж зрадіє такому презенту.

Ванне начиння

Дітки люблять купатися у ванній, особливо – якщо це якось урізноманітнити. Наприклад, додати піну, закинути якісь іграшки чи бомбочку, яка шипить і робить воду різнобарвною.

Обирайте те, що більше підходить під вікову категорію.

Враження

Наприклад – похід у резиденцію святого Миколая, а може, відеозвернення від нього чи лист, але краще – перший варіант.

Ви тільки уявіть, скільки захоплення буде у вашої дитини, адже вона побачить самого Миколу. Навіть дорослим хочеться вірити в дива, правда? Якщо ми можемо зробити їх для дітей – чому б і ні.

У резиденції Миколай може вручити і подарунок – красиву коробку цукерок, конструктор, адвент-календар. Тут вже все залежить від батьків.

Настільну гру

Чудове заняття, коли немає світла. Весело і дитині, і батькам. Вибір настільних ігор різноманітний, підберіть таку, яка зацікавить усю сім’ю.

Що ще можна подарувати дитині на День святого Миколая: