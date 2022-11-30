У Православній Церкві України пояснили, коли вірянам відзначати День святого Миколая – 6 чи 19 грудня.

Так, свято на честь святителя Миколая Чудотворця відзначатимуть як і раніше за Юліанським календарем – 19 числа. Про це написали в Facebook ПЦУ.

– Не було ухвалене рішення про зміну календаря, хоча обговорення цієї можливості триває, тож дати відзначення всіх зимових свят залишаються тими ж, що і минулого року, – наголошують у Священному Синоді.

Цього року віряни святкуватимуть:

Зараз дивляться

19 грудня – День святого Миколая,

7 січня – Різдво Христове,

14 січня – вшановуємо святителя Василія Великого,

19 січня – свято Хрещення Господнього.

У ПЦУ нагадали, що Священний Синод постановив, що в окремих громадах богослужіння за чином свята Різдва Христового може бути звершене 25 грудня, а не 7 січня. Але це можливе лише за спільним рішенням настоятеля і громади.

– Таке богослужіння не заміняє служб різдвяного циклу, визначених традиційним календарем, а є лише додатковою можливістю прославити подію Христового Різдва тим, хто бажає це зробити 25 грудня, – пояснюють у ПЦУ.

У разі богослужіння за чином свята Різдва Христового 25 грудня, через єпархіальні управління до Київської Митрополії необхідно передати письмову інформацію про кількість учасників. Це необхідно для того, аби з’ясувати реальну церковну потребу під час ухвалення рішення стосовно переходу на Новоюліанський календар.