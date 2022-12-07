День святого Николая — период, которого с нетерпением ждет каждый ребенок, ведь именно в это время под подушкой или в ботинках он находит сладости и всякие подарочки.

Кто-то отметил День святого Николая 6 декабря — по старому стилю, а кто-то будет праздновать 19 числа, поскольку не все из нас еще готовы принять изменения в календаре. Да и в ПЦУ сказали, что новые “правила” еще приняты не были, а значит — большинство из нас отметит праздник 19 декабря.

Если вы не знаете, что презентовать вашему малышу, Факты ICTV решили помочь вам в этом. Что подарить ребенку на День святого Николая 2022 — далее в материале.

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Ночник

Не секрет, что многие детки боятся темноты, и даже — спать в ней. Кроме того, учитывая постоянные отключения света в нашей стране, такой подарок будет как никогда актуален.

Можно купить такой, который работает от пауэрбанка или батареек, то есть — даже когда электричества нет, ночник светить будет.

Более того, они есть разнообразные — интересной формы или в виде какого-то мультяшного героя.

Пижама или комнатные тапочки

Только не выбирайте что-то скучное и такое, как у всех. Если пижама — кигуруми, если комнатные тапочки — в виде котика, собачки, любимого героя.

Такой подарок ребенок точно оценит, да и вам спокойнее будет — он в тепле.

Взрослый тоже обрадуется такому презенту.

Ванные принадлежности

Детки любят купаться в ванной, особенно — если это как-то разнообразить. Например, добавить пену, закинуть какие-то игрушки или бомбочку, которая шипит и делает воду разноцветной.

Выбирайте то, что больше подходит под возрастную категорию.

Впечатления

Например — поход в резиденцию святого Николая, а может, видеообращение от него или письмо, но лучше — первый вариант.

Вы только представьте, сколько восторга будет у вашего ребенка, ведь он увидит самого Николая. Даже взрослым хочется верить в чудеса, правда? Если мы можем сделать их для детей — почему бы и нет.

В резиденции Николай может вручить и подарок — красивую коробку конфет, конструктор, адвент-календарь. Тут уже все зависит от родителей.

Настольную игру

Отличное занятие, когда нет света. Весело и ребенку, и родителям. Выбор настольных игр разнообразен, подберите такую, которая заинтересует всю семью.

Что еще можно подарить ребенку на День святого Николая: