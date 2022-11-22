День Святого Миколая — по-справжньому особливий і магічний час, а у святкове диво вірять не тільки діти, а й дорослі. Як правильно загадати бажання в цю казкову ніч так, щоб воно здійснилося?

Образ Святого Миколая — втілення щирості, добра, турботи й милосердя. За всім відомою легендою, він приходить у домівки чемних і слухняних дітей у ніч з 18 на 19 грудня, щоб нагородити їх довгоочікуваними подарунками за хорошу поведінку впродовж року.

У період передноворічних свят навіть дорослим людям слід пустити у своє серце щиру віру в добро. Чудотворець може втілити найзаповітніші мрії тих, хто заслуговує на це, варто лише правильно його попросити.

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Щоби бажання, загадане на день Святого Миколая, точно втілилось у реальності, варто дотримуватись кількох правил:

Важливо конкретно формулювати свою мрію. Не використовуйте неточних і абстрактних понять. Бажання має нести в собі тільки добро. У жодному разі не просіть святого Миколая нашкодити комусь іншому, пам’ятайте про закон “бумеранга”. Проявіть ласку до тих, хто її потребує в цей день. Символ цього свята — милосердя, тож порадуйте когось із близьких. Звільніться від усього зайвого непотребу. Напередодні свята очистьте будинок від сміття та старих речей, які ви вже давно не використовуєте.

Після того, як ви переконались у тому, що ваше бажання максимально чітке й не несе в собі нічого злого, можна переходити до методів, які допоможуть йому здійснитися:

Згадайте дитинство. Напишіть святому Миколаю листа, у якому ви попросите вибачення за всі свої помилки. У кінці обов’язково якомога точніше опишіть вашу заповітну мрію, а потім спаліть цей аркуш паперу, тримаючи над полум’ям свічки. Лист має згоріти до останнього клаптика, не можна залишати незгорілим навіть дрібного шматочка паперу.

Запасіться свічками й терпінням. Для цього методу вам знадобляться 40 церковних свічок, ікона святого Миколая й чимало вільного часу. У магічну ніч розставте усі свічки навколо ікони, запаліть їх і подумки промовляйте своє бажання. Не зупиняйтесь доти, доки остання запалена вами свічка не догорить. Просіть Миколая про допомогу щиро й наполегливо.

Зверніться до чудотворця Миколая за допомогою молитви. Промовляйте сумлінно й від щирого серця, просіть про допомогу не тільки для себе, а й для близьких.

Відвідайте резиденцію Святого Миколая у Карпатах. Це місце сповнене атмосферою чудес, тож неодмінно надихне вас на загадування бажань. У садибі Миколая ви матимете змогу розповісти йому особисто про найпотаємніші мрії. До речі, певний відсоток суми, яку ви сплачуєте за вхідний квиток, йде на допомогу важкохворим діткам, тож ви одночасно зможете порадувати себе й зробити добру справу.

Нехай День Святого Миколая 2022 принесе у вашу домівку щирий сміх, радість і добробут, а всі незгоди покинуть ваше життя. Будьте щасливими й діліться позитивними емоціями із близькими, не забувайте мріяти, і ваші бажання обов’язково здійсняться!