Військовий капелан Андрій Зелінський розповів, як потрібно зустріти та провести велике християнське свято Благовіщення. Він пояснив, для кого це свято, і чому віра така важлива на тлі війни.

– Це свято насамперед для тих, кому потрібно піднести свій дух. Історія Благовіщення свідчить, що благодать прийшла на допомогу людству тоді, коли люди втрачають надію. Проблема людини – ми часто можемо не помічати, на що здатні. Благовіщення – це про хорошу новину, яка розпочинає нову історію порятунку людства, – розповів Зелінський.

Андрій додав, що саме зараз важливо повірити, що ми здатні на більше.

– Благовіщення – це свято надії. Дуже важливо, щоб ми зараз згадали, що разом ми здатні на багато. Віра має породжувати справи – добрі вчинки допомагають нам зрозуміти, що ми можемо змінювати світ на краще. Кожна добра справа на крок наближає нас до перемоги, – запевняє капелан.

Зараз дуже важливо ділитися своєю вірою з іншими – передавати його своїм близьким та друзям за допомогою приємних слів та привітань. Для тих, хто хоче поділитися радістю свята – Факти ICTV підготували привітання з Благовіщенням у картинках.