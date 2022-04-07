Щороку 7 квітня православні християни святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це третє за значенням свято після Різдва Христового та Великодня.
У цей день архангел Гавриїл приніс Діві Марії добру звістку про те, що вона стане матір’ю Сина Божого.
У день Благовіщення заведено вітати один одного, говорити добрі слова та бажати усього найкращого.
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Святкування Благовіщення не обмежується одним днем – є передсвяткування і посвятство.
Напередодні свята заведено пекти пісних пташок із тіста – вважається, що вони сповіщають про прихід весни.
На Благовіщення у храмах відбувається нічна служба. Священнослужителі вдягають блакитні ряси, бо саме цей колір є символом Богородиці.
Більше про традиції та заборони на Благовіщення ми писали раніше.