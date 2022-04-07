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Привітання з Благовіщенням 2022 у картинках

7 Квітня 2022, 07:35
Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Привітання з Благовіщенням 2022 у картинках
Джерело: Pixabay

Щороку 7 квітня православні християни святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це третє за значенням свято після Різдва Христового та Великодня.

У цей день архангел Гавриїл приніс Діві Марії добру звістку про те, що вона стане матір’ю Сина Божого.

У день Благовіщення заведено вітати один одного, говорити добрі слова та бажати усього найкращого.

Найкращі листівки та картинки з Благовіщенням створили для вас Факти ICTV.

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Святкування Благовіщення не обмежується одним днем – є передсвяткування і посвятство.

Напередодні свята заведено пекти пісних пташок із тіста – вважається, що вони сповіщають про прихід весни.

На Благовіщення у храмах відбувається нічна служба. Священнослужителі вдягають блакитні ряси, бо саме цей колір є символом Богородиці.

Більше про традиції та заборони на Благовіщення ми писали раніше.

Теги
Благовіщення , Привітання зі святами
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