Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Видео Свята в Україні

Капеллан о Благовещении в условиях войны: Это праздник надежды

7 апреля 2022, 11:04
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Печерская Лавра

Военный капеллан Андрей Зелинский рассказал, как нужно встретить и провести большой христианский праздник Благовещение. Он объяснил, для кого этот праздник, и почему вера так важна на фоне войны.

— Этот праздник в первую очередь для тех, кому нужно поднести свой дух. История Благовещения гласит, что благодать пришла на помощь к человечеству тогда, когда люди теряют надежду. Проблема человека — мы часто можем не замечать, на что способны. Благовещение — это о хорошей новости, которая начинает новую историю спасения человечества, — рассказал Зелинский.

Андрей добавил, что именно сейчас важно поверить в то, что мы способны на больше. 

— Благовещение — это праздник надежды. Очень важно, чтобы мы сейчас вспомнили, что вместе мы способны на многое. Вера должна порождать дела — хорошие поступки помогают нам понять, что мы можем менять мир на лучшее. Каждое хорошее дело на шаг приближает нас к победе, — уверяет капеллан.

Сейчас очень важно делиться своей верой с другими — передавать его своим близким и друзьям с помощью приятных слов и поздравлений. Для тех, кто хочет поделиться радостью праздника — Факты ICTV подготовили поздравления с Благовещением в картинках.

Читайте также:
Капеллан о Благовещении в условиях войны: Это праздник надеждыМира и добра! СМС-поздравления с Благовещением

Теги
Благовіщення , Війна в Україні , релігійне свято
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь