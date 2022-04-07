Военный капеллан Андрей Зелинский рассказал, как нужно встретить и провести большой христианский праздник Благовещение. Он объяснил, для кого этот праздник, и почему вера так важна на фоне войны.

— Этот праздник в первую очередь для тех, кому нужно поднести свой дух. История Благовещения гласит, что благодать пришла на помощь к человечеству тогда, когда люди теряют надежду. Проблема человека — мы часто можем не замечать, на что способны. Благовещение — это о хорошей новости, которая начинает новую историю спасения человечества, — рассказал Зелинский.

Андрей добавил, что именно сейчас важно поверить в то, что мы способны на больше.

— Благовещение — это праздник надежды. Очень важно, чтобы мы сейчас вспомнили, что вместе мы способны на многое. Вера должна порождать дела — хорошие поступки помогают нам понять, что мы можем менять мир на лучшее. Каждое хорошее дело на шаг приближает нас к победе, — уверяет капеллан.

Сейчас очень важно делиться своей верой с другими — передавать его своим близким и друзьям с помощью приятных слов и поздравлений. Для тех, кто хочет поделиться радостью праздника — Факты ICTV подготовили поздравления с Благовещением в картинках.