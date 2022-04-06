7 квітня всі православні християни святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці – одне із 12 великих церковних свят.
У день Благовіщення Діві Марії явився архангел Гавриїл і сповістив про прийдешнє народження Ісуса Христа.
Якщо ви не маєте можливості піти цього дня до церкви, привітайте своїх рідних із Благовіщенням коротким повідомленням.
Найкращі СМС-привітання з Благовіщенням зібрали для вас Факти ICTV.
Радісних звісток, миру й добра
У свято чудове зичу вам я.
Міцного здоров’я, сонця й весни,
Любові, надії, віри й краси.
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Свято Благовіщення вже прийшло до нас,
Вас вітаю, друзі, в цей святковий час!
Вість блага з’явилася в цей знаменний день,
А за ним настане згодом Великдень!
***
У Благовіщення бажаю
Всім я щастя і добра,
Богородицю прославим
За народження Христа.
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З Благовіщенням! Бажаю блага в житті, блага на душі, блага на шляху та блага у твоїх вчинках. Нехай щасливим буде твоє серце і нехай Пресвята Богородиця укриє тебе від злих бід.
***
У Благовіщення бажаю всією душею,
Щоб чекав тебе скрізь успіх великий!
Ти тільки частіше Господу молись,
Щоб всі мрії заповітні збулись!
***
Навкруги лиш чути дзвін,
Всіх вітає зі святом він.
Благовіщення прийшло –
Хай пропаде всюди зло!
***
З Благовіщенням! Нехай добрі звістки приходять у твій дім, нехай Господь веде тебе дорогою миру, любові, благодаті, нехай серце таїть світлу надію та іскорку доброти.
***
Всім сьогодні я на світі хочу побажати,
Сподіватись лиш на краще, й віру зберігати.
Благовіщення сьогодні – непросте це свято,
Будьте також ви здорові і живіть багато!
***
Нині Благовіщення
Радісне, віще!
Ми вас вітаємо
Ми вас закликаємо —
Богу поклоніться,
Жарко помоліться.
За Благе Слово
За Ласку Христову!
***
Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Від щирого серця бажаю жити у мирі та благодаті, щодня відкриваючи свою душу для доброти, щастя, радості та чистих помислів.