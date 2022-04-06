7 квітня всі православні християни святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці – одне із 12 великих церковних свят.

У день Благовіщення Діві Марії явився архангел Гавриїл і сповістив про прийдешнє народження Ісуса Христа.

Якщо ви не маєте можливості піти цього дня до церкви, привітайте своїх рідних із Благовіщенням коротким повідомленням.

Найкращі СМС-привітання з Благовіщенням зібрали для вас Факти ICTV.

Радісних звісток, миру й добра

У свято чудове зичу вам я.

Міцного здоров’я, сонця й весни,

Любові, надії, віри й краси.

***

Свято Благовіщення вже прийшло до нас,

Вас вітаю, друзі, в цей святковий час!

Вість блага з’явилася в цей знаменний день,

А за ним настане згодом Великдень!

***

У Благовіщення бажаю

Всім я щастя і добра,

Богородицю прославим

За народження Христа.

***

З Благовіщенням! Бажаю блага в житті, блага на душі, блага на шляху та блага у твоїх вчинках. Нехай щасливим буде твоє серце і нехай Пресвята Богородиця укриє тебе від злих бід.

***

У Благовіщення бажаю всією душею,

Щоб чекав тебе скрізь успіх великий!

Ти тільки частіше Господу молись,

Щоб всі мрії заповітні збулись!

***

Навкруги лиш чути дзвін,

Всіх вітає зі святом він.

Благовіщення прийшло –

Хай пропаде всюди зло!

***

З Благовіщенням! Нехай добрі звістки приходять у твій дім, нехай Господь веде тебе дорогою миру, любові, благодаті, нехай серце таїть світлу надію та іскорку доброти.

***

Всім сьогодні я на світі хочу побажати,

Сподіватись лиш на краще, й віру зберігати.

Благовіщення сьогодні – непросте це свято,

Будьте також ви здорові і живіть багато!

***

Нині Благовіщення

Радісне, віще!

Ми вас вітаємо

Ми вас закликаємо —

Богу поклоніться,

Жарко помоліться.

За Благе Слово

За Ласку Христову!

***

Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Від щирого серця бажаю жити у мирі та благодаті, щодня відкриваючи свою душу для доброти, щастя, радості та чистих помислів.