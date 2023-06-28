День Конституції України щорічно відзначають 28 червня. Свято вважається державним, а його важливість неможливо переоцінити.
Дата присвячена затвердженню Основного Закону України – Конституції. Це сталося через 5 років після проголошення незалежності країни – 1996 року.
У цей день важливо пам’ятати про повноцінне формування незалежної країни з її законами для всіх громадян. Факти ICTV підготували найкращі СМС-привітання з Днем Конституції, які порадують близьких і піднімуть настрій рідним.
***
У День Конституції хочу
Вам побажати достатку,
Щоб усе вам було по плечу,
Щоб усі справи йшли гладко,
Звичайно, Батьківщину любити –
Бути сміливим життєлюбом,
Закони держави шанувати,
І жити вам буде любо!
З Днем Конституції!
***
Сьогодні свято на моїй землі,
За яке боролись і за яке вмирали,
Діди і прадіди твої й мої, і про яке
Поети мріяли і нишкома писали.
Сьогодні свято на моїй Вкраїні,
І ми про нього можемо сказати вільно,
Свобода слова і права людини – наш закон,
Із чим вітаю вас, шановні, щиро!
***
Сьогодні важливе свято для країни,
Ми Конституцію України оспівуємо,
Закони вивчаємо до глибини,
І права свої відмінно знаємо.
Всіх громадян з днем Конституції вітаємо,
Мирного та щасливого життя бажаємо,
Хай завжди процвітає країна,
Нехай у достатку живе кожна родина.
***
Я – українець. Є у мене право
На рідну мову й на свою державу,
На гордий прапор золотисто-синій,
На щастя жити у такій країні.
***
З днем Конституції, українці, вітаємо,
Щасливого життя вам щиро бажаємо,
Всіх благ, удачі, радості, добра,
Щоб мирним небо над вами було завжди!
***
Червень уже позаду – попереду на українців чекає спекотний липень. Середина літа порадує великою кількістю свят, зокрема й церковних. Наприклад, на 7 число припадає Івана Купала, а на 28 – День Української Державності. Ознайомитися з повним календарем свят липня 2023 можна на Фактах ICTV.