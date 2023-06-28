День Конституції України щорічно відзначають 28 червня. Свято вважається державним, а його важливість неможливо переоцінити.

Дата присвячена затвердженню Основного Закону України – Конституції. Це сталося через 5 років після проголошення незалежності країни – 1996 року.

У цей день важливо пам’ятати про повноцінне формування незалежної країни з її законами для всіх громадян. Факти ICTV підготували найкращі СМС-привітання з Днем Конституції, які порадують близьких і піднімуть настрій рідним.

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У День Конституції хочу

Вам побажати достатку,

Щоб усе вам було по плечу,

Щоб усі справи йшли гладко,

Звичайно, Батьківщину любити –

Бути сміливим життєлюбом,

Закони держави шанувати,

І жити вам буде любо!

З Днем Конституції!

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Сьогодні свято на моїй землі,

За яке боролись і за яке вмирали,

Діди і прадіди твої й мої, і про яке

Поети мріяли і нишкома писали.

Сьогодні свято на моїй Вкраїні,

І ми про нього можемо сказати вільно,

Свобода слова і права людини – наш закон,

Із чим вітаю вас, шановні, щиро!

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Сьогодні важливе свято для країни,

Ми Конституцію України оспівуємо,

Закони вивчаємо до глибини,

І права свої відмінно знаємо.

Всіх громадян з днем Конституції вітаємо,

Мирного та щасливого життя бажаємо,

Хай завжди процвітає країна,

Нехай у достатку живе кожна родина.

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Я – українець. Є у мене право

На рідну мову й на свою державу,

На гордий прапор золотисто-синій,

На щастя жити у такій країні.

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З днем Конституції, українці, вітаємо,

Щасливого життя вам щиро бажаємо,

Всіх благ, удачі, радості, добра,

Щоб мирним небо над вами було завжди!

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Червень уже позаду – попереду на українців чекає спекотний липень. Середина літа порадує великою кількістю свят, зокрема й церковних. Наприклад, на 7 число припадає Івана Купала, а на 28 – День Української Державності. Ознайомитися з повним календарем свят липня 2023 можна на Фактах ICTV.