День Конституции Украины ежегодно отмечают 28 июня. Праздник считается государственным, а его важность невозможно переоценить.

Дата посвящена утверждению Основного Закона Украины — Конституции. Это произошло спустя 5 лет после провозглашения независимости страны — в 1996 году.

В этот день важно помнить о полноценном формировании независимой страны с ее законами для всех граждан. Факты ICTV подготовили лучшие СМС-поздравления с Днем Конституции, которые порадуют близких и поднимут настроение родным.

***

Конституция — закон

Самый настоящий,

Хоть бывает он порой

Несколько скользящий!

Он буксует и скользит,

Если для народа,

Что поделать — у законов

Странная природа!

В Украине пусть Закон

Очень честным будет,

Помогает пусть во всем

Даже бедным людям!

***

Для украинцев важный праздник,

День Конституции страны,

Его отметим разнообразней,

Ведь нам проблемы не страшны,

Желаем мира всем, здоровья,

Не унывать и не страдать,

Сердца наполнятся пускай любовью,

Мы будем жить и процветать!

***

День Конституции сегодня,

Я поздравляю нас друзья.

Пускай в стране стабильность будет,

Чтобы в достатке жила каждая семья.

Чтоб были мы здоровы, душой чисты,

Чтоб гордо украинцами звались.

Чтобы над нами счастье и успех нависли,

Чтоб песни без конца лились.

***

Пусть Украина процветает,

Пусть власть, дает инструкции,

Как жить, трудиться, отдыхать,

Определяет Конституция.

Народ страны, пусть будет счастлив,

Живет в достатке и растет,

Пусть никогда, войны не знает,

И будет мир из года в год!

***

С Днем Конституции сегодня

Я поздравляю Украины,

Желаю, чтобы процветали,

Счастливы были и едины.

Добра стране, народу — силы,

Новых побед и достижений,

Ведет пускай народ держава

К большим и значимым свершениям.

***

Июнь уже позади — впереди украинцев ждет жаркий июль. Средина лета порадует обилием праздников, в том числе и церковных. К примеру, на 7 число приходится Ивана Купала, а на 28 — День Украинской Государственности. Ознакомиться с полным календарем праздников июля 2023 можно на Фактах ICTV.