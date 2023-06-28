День Конституции Украины ежегодно отмечают 28 июня. Праздник считается государственным, а его важность невозможно переоценить.
Дата посвящена утверждению Основного Закона Украины — Конституции. Это произошло спустя 5 лет после провозглашения независимости страны — в 1996 году.
В этот день важно помнить о полноценном формировании независимой страны с ее законами для всех граждан. Факты ICTV подготовили лучшие СМС-поздравления с Днем Конституции, которые порадуют близких и поднимут настроение родным.
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Конституция — закон
Самый настоящий,
Хоть бывает он порой
Несколько скользящий!
Он буксует и скользит,
Если для народа,
Что поделать — у законов
Странная природа!
В Украине пусть Закон
Очень честным будет,
Помогает пусть во всем
Даже бедным людям!
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Для украинцев важный праздник,
День Конституции страны,
Его отметим разнообразней,
Ведь нам проблемы не страшны,
Желаем мира всем, здоровья,
Не унывать и не страдать,
Сердца наполнятся пускай любовью,
Мы будем жить и процветать!
***
День Конституции сегодня,
Я поздравляю нас друзья.
Пускай в стране стабильность будет,
Чтобы в достатке жила каждая семья.
Чтоб были мы здоровы, душой чисты,
Чтоб гордо украинцами звались.
Чтобы над нами счастье и успех нависли,
Чтоб песни без конца лились.
***
Пусть Украина процветает,
Пусть власть, дает инструкции,
Как жить, трудиться, отдыхать,
Определяет Конституция.
Народ страны, пусть будет счастлив,
Живет в достатке и растет,
Пусть никогда, войны не знает,
И будет мир из года в год!
***
С Днем Конституции сегодня
Я поздравляю Украины,
Желаю, чтобы процветали,
Счастливы были и едины.
Добра стране, народу — силы,
Новых побед и достижений,
Ведет пускай народ держава
К большим и значимым свершениям.
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Июнь уже позади — впереди украинцев ждет жаркий июль. Средина лета порадует обилием праздников, в том числе и церковных. К примеру, на 7 число приходится Ивана Купала, а на 28 — День Украинской Государственности. Ознакомиться с полным календарем праздников июля 2023 можно на Фактах ICTV.