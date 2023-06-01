Другий місяць літа має чимало свят. У липні ми відзначатимемо професійні, державні та церковні дати.

Уже 2-го числа своє свято матимуть спортивні журналісти та Військово-морські сили України. Потім, 7 липня, українці відзначатимуть Івана Купала, а 28-го числа буде День Української Державності.

Факти ICTV вирішили скласти детальний календар свят на липень 2023, щоб ви могли ознайомитися з ним і бути в курсі, які свята ми відзначатимемо та в які дати.

Календар свят на липень 2023: