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Івана Купала та День Української Державності: календар свят на липень 2023

1 Червня 2023, 12:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Поле подсолнухов, календарь праздников на июль 2023
Джерело: Pexels

Другий місяць літа має чимало свят. У липні ми відзначатимемо професійні, державні та церковні дати.

Уже 2-го числа своє свято матимуть спортивні журналісти та Військово-морські сили України. Потім, 7 липня, українці відзначатимуть Івана Купала, а 28-го числа буде День Української Державності.

Факти ICTV вирішили скласти детальний календар свят на липень 2023, щоб ви могли ознайомитися з ним і бути в курсі, які свята ми відзначатимемо та в які дати.

Календар свят на липень 2023:

  • 1 липня – День архітектури України;
  • 2 липня – Міжнародний день спортивного журналіста, День податківця України, День Військово-морських сил України;
  • 4 липня – День національної поліції України;
  • 6 липня – Всесвітній день поцілунку;
  • 7 липня – Івана Купала, Всесвітній день шоколаду;
  • 9 липня – День рибалки;
  • 11 липня – Всесвітній день народонаселення;
  • 12 липня – Всесвітній день бортпровідника;
  • 16 липня – День бухгалтера України, День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості;
  • 28 липня – День Української Державності, День системного адміністратора, День PR-фахівця;
  • 31 липня – День працівника торгівлі.
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