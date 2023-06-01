Другий місяць літа має чимало свят. У липні ми відзначатимемо професійні, державні та церковні дати.
Уже 2-го числа своє свято матимуть спортивні журналісти та Військово-морські сили України. Потім, 7 липня, українці відзначатимуть Івана Купала, а 28-го числа буде День Української Державності.
Факти ICTV вирішили скласти детальний календар свят на липень 2023, щоб ви могли ознайомитися з ним і бути в курсі, які свята ми відзначатимемо та в які дати.
Календар свят на липень 2023:
- 1 липня – День архітектури України;
- 2 липня – Міжнародний день спортивного журналіста, День податківця України, День Військово-морських сил України;
- 4 липня – День національної поліції України;
- 6 липня – Всесвітній день поцілунку;
- 7 липня – Івана Купала, Всесвітній день шоколаду;
- 9 липня – День рибалки;
- 11 липня – Всесвітній день народонаселення;
- 12 липня – Всесвітній день бортпровідника;
- 16 липня – День бухгалтера України, День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості;
- 28 липня – День Української Державності, День системного адміністратора, День PR-фахівця;
- 31 липня – День працівника торгівлі.