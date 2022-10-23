Міжнародний день тещі відзначають у всьому світі 23 жовтня. 2022 року важлива подія припадає на неділю.
Варто зазначити, що свято не має статусу офіційного в багатьох країнах, а вперше його почали відзначати у 1930-х роках. За однією з версій, його створили жартома як альтернативу Дню матері.
Саме час привітати маму своєї коханої і подякувати їй за дочку, з якою тісно пов’язане ваше життя.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем тещі у листівках та СМС, які порадують родича навіть на відстані.
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У це свято дещо
Хочу Вам сказати, теща:
– Ви у мене просто супер!
Ви у мене просто клас!
Все хороше, що лиш знаю,
зичу нині я для Вас!
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Летять роки, мов чайки над водою,
Разом із ними — доля непроста,
А Ви завжди лишайтесь молодою,
Живіть у щасті й радості — до ста!
***
Бажаю Вам, щоб Ви були веселі,
Щоб процвітав добробут у оселі,
Щоб Вам давав Господь добра без ліку,
І довгого Вам, тещо моя, віку!
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Дорога моя тещо,
Поздоровлення прийми.
І ні в чому бідного зятя
Ти сьогодні не вини.
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З Днем тещі тебе я вітаю. Бажаю, щоб зять носив на руках і дарував квіти, а кожен день тебе супроводжували щастя, успіх, радість і підтримка. Будь найкращою, красивою і ніжною.
Жовтень вже добігає кінця – листопад вже на порозі, і приніс величезну кількість свят. Кінець осені порадує важливими пам’ятними днями, і це торкнеться також майстрів різних професій. Повний календар свят листопада 2022 можна подивитися на Фактах ICTV.