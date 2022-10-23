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Спасибо за лучшую дочь: поздравления с Днем тещи в открытках и СМС

23 октября 2022, 08:04
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Теща

Международный день тещи отмечают во всем мире 23 октября. В 2022 году важное событие приходится на воскресенье.

Стоит отметить, что праздник не имеет статуса официального во многих странах, а впервые его начали отмечать в 1930-х годах. По одной из версий, его создали в шутку как альтернативу Дню матери.

Самое время поздравить маму своей возлюбленной и поблагодарить ее за дочь, с которой тесно связанна ваша жизнь.

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Факты ICTV подготовили лучшие поздравления c Днем тещи в открытках и СМС, которые порадуют родственника даже на расстоянии.

***

Спасибо, теща дорогая,
За вашу дочь, мою жену!
Как передать вам, я не знаю,
Моей любви к вам глубину!

Красивей тещи нет, наверно,
Вы дали дочке красоту!
Я уважаю вас безмерно
За мудрость, ум и доброту!

привітання з Днем тещі у листівках та СМС

***

Поздравления пишу
Для любимой тещи,
Я ей очень дорожу,
Жить желаю дольше.

Пусть здоровье не шалит,
Только крепче станет,
И как будто бы магнит
Счастье к тебе тянет!

привітання з Днем тещі у листівках та СМС

***

Моя теща дорогая,
Вас ценю я безгранично,
И сегодня пожелаю,
Чтобы вам жилось отлично!

Будьте счастливы, успешны,
Улыбайтесь и цветите!
Тесть пускай вас любит нежно,
Ну а вы — в ответ любите!

привітання з Днем тещі у листівках та СМС

***

Вас с днем тещи поздравляю,
Моя мама дорогая,
С вами мы давно родные,
Вас ценю и уважаю.

Благодарен вам за мудрость,
Доброту и понимание.
Вы — прекрасный человек,
Теща — вот ваше призвание.

привітання з Днем тещі у листівках та СМС

***

Дорогая моя теща,
Поздравления прими.
И ни в чем бедного зятя
Ты сегодня не вини.

привітання з Днем тещі у листівках та СМС

Октябрь уже походит к концу — ноябрь уже на пороге и принес огромное количество праздников. Конец осени порадует важными памятными днями, и это коснется также мастеров различных профессий. Полный календарь праздников ноября 2022 можно посмотреть на Фактах ICTV.

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Привітання Поздравления с праздниками Праздник
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