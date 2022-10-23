Международный день тещи отмечают во всем мире 23 октября. В 2022 году важное событие приходится на воскресенье.

Стоит отметить, что праздник не имеет статуса официального во многих странах, а впервые его начали отмечать в 1930-х годах. По одной из версий, его создали в шутку как альтернативу Дню матери.

Самое время поздравить маму своей возлюбленной и поблагодарить ее за дочь, с которой тесно связанна ваша жизнь.

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Факты ICTV подготовили лучшие поздравления c Днем тещи в открытках и СМС, которые порадуют родственника даже на расстоянии.

***

Спасибо, теща дорогая,

За вашу дочь, мою жену!

Как передать вам, я не знаю,

Моей любви к вам глубину!

Красивей тещи нет, наверно,

Вы дали дочке красоту!

Я уважаю вас безмерно

За мудрость, ум и доброту!

***

Поздравления пишу

Для любимой тещи,

Я ей очень дорожу,

Жить желаю дольше.

Пусть здоровье не шалит,

Только крепче станет,

И как будто бы магнит

Счастье к тебе тянет!

***

Моя теща дорогая,

Вас ценю я безгранично,

И сегодня пожелаю,

Чтобы вам жилось отлично!

Будьте счастливы, успешны,

Улыбайтесь и цветите!

Тесть пускай вас любит нежно,

Ну а вы — в ответ любите!

***

Вас с днем тещи поздравляю,

Моя мама дорогая,

С вами мы давно родные,

Вас ценю и уважаю.

Благодарен вам за мудрость,

Доброту и понимание.

Вы — прекрасный человек,

Теща — вот ваше призвание.

***

Дорогая моя теща,

Поздравления прими.

И ни в чем бедного зятя

Ты сегодня не вини.

Октябрь уже походит к концу — ноябрь уже на пороге и принес огромное количество праздников. Конец осени порадует важными памятными днями, и это коснется также мастеров различных профессий. Полный календарь праздников ноября 2022 можно посмотреть на Фактах ICTV.