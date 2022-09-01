1 вересня вже настав – саме час школярам та студентам знову приступити до навчання. І хоча нинішні реалії трохи змінили уявлення про школу чи університет, потрібно вчитися абсолютно кожному навіть в умовах війни.

Звичайно, весь цей цікавий процес неможливий без учителів, які зможуть підготувати молоде покоління до майбутнього дорослого життя. Викладачі беруть дітей під своє крило, і готові навчити найнеобхіднішого навіть непосид.

Факти ICTV підготували найкращі привітання для вчителів з 1 вересня у СМС, які нагадають їм про важливість професії, та зігріють теплим словом. Навчальний рік пролетить швидше, якщо побажання зможуть підняти настрій.

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Вітаю з Днем знань! Нехай цей навчальний рік пройде, залишаючи за собою лише добрі спогади. Нехай здоров’я і нерви не підведуть. Нехай в душі завжди живе радість і гордість за Ваших учнів. Добробуту в родинах і успіху в роботі!

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З Днем знань, дорогі вчителі. Бажаємо вам неймовірних сил, здоров’я, натхнення, оптимізму, ентузіазму, сміливості, наполегливості, рішучості, бадьорості і багато чудових ідей, щоб поповнити голови учнів новими знаннями, щоб зробити цей навчальний рік вельми успішним і плідним. Всіх благ вам, милі вчителі.

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Шановні вчителі, ви маєте неймовірно світлу, дивовижну професію – ви даруєте дітям добро, знання і людяність, ви мов той сонячний промінь, за яким йдуть діти. Ми за це сповнені до вас поваги, щиро вас любимо і цінуємо. Нехай новий навчальний рік принесе вам суцільне задоволення! Бажаємо вам вдячних учнів і батьків, дружній колектив і океан позитивної енергії! З Днем знань!

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Любі вчителі, бажаємо щоб у новому навчальному році ваш шлях був осяяний сонцем, небо було чистим і блакитним, здоров’я – міцним, а енергія ніколии не закінчувалась. Найщиріші вітання вам, дорогі вчителі! З 1-м вересня і Днем знань!

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Найкраща школа міста, кращі вчителі і за все це ми щиро дякуємо вам! Ми пишаємося нашими педагогами і віримо, що ви будете пишатися своїми учнями, бо найкращі учні виховується лише найкращими вчителями! Хочемо щиро привітати вас, дорогі вчителі з 1 вересня, з Днем знань і початком навчального року!

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Вересень приніс українцям безліч свят, включаючи церковні. Наприклад, на 21 число припадає Різдво Пресвятої Богородиці, а після – Воздвиження Чесного Хреста Господнього. Побачити календар церковних свят вересня 2022 можна на Фактах ICTV.