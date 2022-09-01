1 сентября уже наступило — самое время школьникам и студентам снова приступить к учебе. И хотя нынешние реалии немного изменили представление о школе или университете, учиться нужно абсолютно каждому даже в условиях войны.

Конечно, весь этот интересный процесс невозможен без учителей, которые смогут подготовить молодое поколение к будущей взрослой жизни. Преподаватели берут детей под свое крыло, и готовы научить самому необходимому даже непосед.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления для учителей с 1 сентября в СМС, которые напомнят им о важности профессии, и согреют теплым словом. Учебный год пролетит быстрее, если пожелания смогут поднять настроение.

Сейчас смотрят

***

Это праздник ваш законный,

Вы несете людям свет,

На любой вопрос мудреный

Подготовите ответ.

Принимайте поздравленья

В столь торжественный момент,

Пусть удача и везенье

Будут с вами много лет!

***

Учителя! С днем знаний!

С осеннею порой.

Желаю процветания

В работе непростой.

Любви, тепла, везения,

Удачи без границ.

Улыбок, удивления,

Сияние детских лиц.

Чудес и вдохновения,

Здоровья на сто лет.

Движения, настроения,

Уверенных побед!

***

Поздравляю я всех вас с Днем знаний

И желаю в учебном году

И открытий больших, и признаний,

И не встретить печаль и беду.

В голове гениальных идеек,

Только в ногу с удачей идти,

Креативных и ярких затей

На уверенном к счастью пути!

***

Закончилось лето и нежно зовет

Детишек за парты всех школа.

И с книгами новый, волшебный полет

День Знаний подарит вам снова.

И в первый день осени, день сентября

Вас школьная дружба встречает.

И детские годы, собой серебря,

На вас свет добра излучает.

***

Последний летний теплый день

Слетел с календаря,

И осень золотом листвы

Спешит вступить в свои права.

А я спешу поздравить всех,

Кто тянется к познаниям,

Со светлым праздником в году —

С очередным днем знаний.

***

Сентябрь принес украинцам огромное количество праздников, включая церковные. К примеру, на 21 число приходится Рождество Пресвятой Богородицы, а после — Воздвижение Честного Креста Господня. Увидеть календарь церковных праздников сентября 2022 можно на Фактах ICTV.