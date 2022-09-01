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Двери школы снова открыты: поздравления в СМС для учителей с 1 сентября

1 сентября 2022, 06:43
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Учитель

1 сентября уже наступило — самое время школьникам и студентам снова приступить к учебе. И хотя нынешние реалии немного изменили представление о школе или университете, учиться нужно абсолютно каждому даже в условиях войны.

Конечно, весь этот интересный процесс невозможен без учителей, которые смогут подготовить молодое поколение к будущей взрослой жизни. Преподаватели берут детей под свое крыло, и готовы научить самому необходимому даже непосед.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления для учителей с 1 сентября в СМС, которые напомнят им о важности профессии, и согреют теплым словом. Учебный год пролетит быстрее, если пожелания смогут поднять настроение.

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***

Это праздник ваш законный,
Вы несете людям свет,
На любой вопрос мудреный
Подготовите ответ.

Принимайте поздравленья
В столь торжественный момент,
Пусть удача и везенье
Будут с вами много лет!

***

Учителя! С днем знаний!
С осеннею порой.
Желаю процветания
В работе непростой.

Любви, тепла, везения,
Удачи без границ.
Улыбок, удивления,
Сияние детских лиц.

Чудес и вдохновения,
Здоровья на сто лет.
Движения, настроения,
Уверенных побед!

***

Поздравляю я всех вас с Днем знаний
И желаю в учебном году
И открытий больших, и признаний,
И не встретить печаль и беду.

В голове гениальных идеек,
Только в ногу с удачей идти,
Креативных и ярких затей
На уверенном к счастью пути!

***

Закончилось лето и нежно зовет
Детишек за парты всех школа.
И с книгами новый, волшебный полет
День Знаний подарит вам снова.

И в первый день осени, день сентября
Вас школьная дружба встречает.
И детские годы, собой серебря,
На вас свет добра излучает.

***

Последний летний теплый день
Слетел с календаря,
И осень золотом листвы
Спешит вступить в свои права.

А я спешу поздравить всех,
Кто тянется к познаниям,
Со светлым праздником в году —
С очередным днем знаний.

***

Сентябрь принес украинцам огромное количество праздников, включая церковные. К примеру, на 21 число приходится Рождество Пресвятой Богородицы, а после — Воздвижение Честного Креста Господня. Увидеть календарь церковных праздников сентября 2022 можно на Фактах ICTV.

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Теги
1 вересня Привітання Поздравления с праздниками
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