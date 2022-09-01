1 сентября уже наступило — самое время школьникам и студентам снова приступить к учебе. И хотя нынешние реалии немного изменили представление о школе или университете, учиться нужно абсолютно каждому даже в условиях войны.
Конечно, весь этот интересный процесс невозможен без учителей, которые смогут подготовить молодое поколение к будущей взрослой жизни. Преподаватели берут детей под свое крыло, и готовы научить самому необходимому даже непосед.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления для учителей с 1 сентября в СМС, которые напомнят им о важности профессии, и согреют теплым словом. Учебный год пролетит быстрее, если пожелания смогут поднять настроение.
***
Это праздник ваш законный,
Вы несете людям свет,
На любой вопрос мудреный
Подготовите ответ.
Принимайте поздравленья
В столь торжественный момент,
Пусть удача и везенье
Будут с вами много лет!
***
Учителя! С днем знаний!
С осеннею порой.
Желаю процветания
В работе непростой.
Любви, тепла, везения,
Удачи без границ.
Улыбок, удивления,
Сияние детских лиц.
Чудес и вдохновения,
Здоровья на сто лет.
Движения, настроения,
Уверенных побед!
***
Поздравляю я всех вас с Днем знаний
И желаю в учебном году
И открытий больших, и признаний,
И не встретить печаль и беду.
В голове гениальных идеек,
Только в ногу с удачей идти,
Креативных и ярких затей
На уверенном к счастью пути!
***
Закончилось лето и нежно зовет
Детишек за парты всех школа.
И с книгами новый, волшебный полет
День Знаний подарит вам снова.
И в первый день осени, день сентября
Вас школьная дружба встречает.
И детские годы, собой серебря,
На вас свет добра излучает.
***
Последний летний теплый день
Слетел с календаря,
И осень золотом листвы
Спешит вступить в свои права.
А я спешу поздравить всех,
Кто тянется к познаниям,
Со светлым праздником в году —
С очередным днем знаний.
***
Сентябрь принес украинцам огромное количество праздников, включая церковные. К примеру, на 21 число приходится Рождество Пресвятой Богородицы, а после — Воздвижение Честного Креста Господня. Увидеть календарь церковных праздников сентября 2022 можно на Фактах ICTV.