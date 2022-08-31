1 вересня – важливий день для всіх студентів, школярів, а також вчителів. Щороку початок осені знаменує собою новий навчальний сезон, який наблизить дітей та підлітків до дорослого життя.

Саме час привітати своїх друзів та близьких, нагадати про настання осені, а також дати декілька порад молодому поколінню, якому тільки варто пізнати це життя.

Факти ICTV підготували привітання з 1 вересня у листівках для Viber, які піднімуть настрій та зарядять позитивом навіть на відстані. Теплі слова ніколи не бувають зайвими.

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Нагадаємо, що серпень уже позаду – час розпланувати свій час на початок осені. Прекрасна пора відкриває багато можливостей – можна насолодитися жовтими парками, а також провести вихідні у безпечних лісах чи горах, спостерігаючи за змінами сезонів.

Також варто підготуватись до свят, які підготував нам вересень. Перший місяць осені може похвалитися величезною кількістю важливих релігійних подій, які віряни вшановують багато років. Наприклад, на 21 вересня припадає Різдво Пресвятої Богородиці, а після Воздвиження Чесного Хреста Господнього, на якому розіп’яли Хреста. Ознайомитись із повним календарем церковних свят вересня можна на Фактах ICTV.