День ангела Валентина у лютому відзначають 14 числа. Ця важлива дата припадає на День святого Валентина, коли закохані пари показують один одному все своє кохання. Нехай це не найпопулярніше ім’я в Україні, але Валентинів достатньо – напевно, у кожного з нас є кілька знайомих.
Значення імені Валентин
Гарне ім’я бере свій початок із мертвої мови. Так, латинське слово valens означає здоровий, сильний, а Valentis – це латинське ім’я, і його зменшувальне звучить як Valentinus. Жіноча версія імені – Валентина.
З дитинства Валентин дуже слухняний, і не приносить проблем своїм батькам. Навіть у юному віці швидко знаходить спільну мову з протилежною статтю. У школі можуть бути проблеми через сильне почуття справедливості. Головний коник – філософія та психологія.
Валентин – надійний друг, і дуже спокійна людина. Екстрим його не цікавить, як і розкриття чужих таємниць та пліток.
У роботі Валентин любить копіткість та посидючість. У шлюбі – скромну та тиху дружину.
Привітання з Днем ангела Валентина у листівках та СМС порадують ваших близьких та знайомих, а також нагадають про важливість імені.
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З днем ангела, Валентине! Бажаю зірки збирати з неба, щоб ангели посилали тобі щастя, удачі та любов, а від бід, щоб не чути звісток і не зустрічати на життєвому шляху. Нехай буде здійснитися мріям і досягти вершин.
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Хай Валентина ангел вберігає,
І в усьому завжди помагає!
Хай тобі Господь із неба,
Подарує все що треба.
Щоб добре серце мав,
І усім допомагав,
Розцвітав і багатів,
І з роками молодів.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди був ти щасливим!
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Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Валентина — покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!
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Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем ангела Валентина, мій добрий й милий,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все — щоб був ти щасливим!
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Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб ангел завжди тебе оберігав і допомагав в усіх твоїх справах: домашніх і робочих. Щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб завжди супроводжували успіх і процвітання.
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