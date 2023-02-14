День ангела Валентина у лютому відзначають 14 числа. Ця важлива дата припадає на День святого Валентина, коли закохані пари показують один одному все своє кохання. Нехай це не найпопулярніше ім’я в Україні, але Валентинів достатньо – напевно, у кожного з нас є кілька знайомих.

Значення імені Валентин

Гарне ім’я бере свій початок із мертвої мови. Так, латинське слово valens означає здоровий, сильний, а Valentis – це латинське ім’я, і його зменшувальне звучить як Valentinus. Жіноча версія імені – Валентина.

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З дитинства Валентин дуже слухняний, і не приносить проблем своїм батькам. Навіть у юному віці швидко знаходить спільну мову з протилежною статтю. У школі можуть бути проблеми через сильне почуття справедливості. Головний коник – філософія та психологія.

Валентин – надійний друг, і дуже спокійна людина. Екстрим його не цікавить, як і розкриття чужих таємниць та пліток.

У роботі Валентин любить копіткість та посидючість. У шлюбі – скромну та тиху дружину.

Привітання з Днем ангела Валентина у листівках та СМС порадують ваших близьких та знайомих, а також нагадають про важливість імені.

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З днем ангела, Валентине! Бажаю зірки збирати з неба, щоб ангели посилали тобі щастя, удачі та любов, а від бід, щоб не чути звісток і не зустрічати на життєвому шляху. Нехай буде здійснитися мріям і досягти вершин.

***

Хай Валентина ангел вберігає,

І в усьому завжди помагає!

Хай тобі Господь із неба,

Подарує все що треба.

Щоб добре серце мав,

І усім допомагав,

Розцвітав і багатів,

І з роками молодів.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди був ти щасливим!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Валентина — покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем ангела Валентина, мій добрий й милий,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все — щоб був ти щасливим!

***

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб ангел завжди тебе оберігав і допомагав в усіх твоїх справах: домашніх і робочих. Щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб завжди супроводжували успіх і процвітання.

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