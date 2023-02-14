День ангела Валентина в феврале отмечают 14 числа. Эта важная дата приходится на День святого Валентина, когда влюбленные пары показывают друг-другу всю свою любовь. Пусть это не самое популярное имя в Украине, но Валентинов предостаточно — наверняка у каждого из нас есть несколько знакомых.

Значение имени Валентин

Красивое имя берет свое начало из мертвого языка. Так, латинскою слово valens значит здоровый, сильный, а Valentis — это латинское имя, и его уменьшительное звучит как Valentinus. Женская версия имени — Валентина.

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С самого детства Валентин очень послушный, и не доставляет проблем своим родителям. Даже в юном возрасте быстро находит общий язык с противоположным полом. В школе могут быть проблемы из-за сильного чувства справедливости. Главный конек — философия и психология.

Валентин — надежный друг, и очень спокойный человек. Экстрим его не интересует, как и раскрытие чужих тайн и сплетен.

В работе Валентин любит кропотливость и усидчивость. В браке — скромную и тихую жену.

Поздравления с Днем ангела Валентина в открытках и СМС порадуют ваших близких и знакомых, а также напомнят о важности имени.

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Дорогой Валентин, поздравляю тебя с днем ​​ангела! Желаю, чтобы жизнь твоя была интересной и разнообразной. Пусть тебя переполняет вдохновение и желание творить, чтобы ты всегда мог реализовать все свои возможности. А еще желаю семейного счастья, душевного тепла, мира, здоровья, любви и благополучия!

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Поздравляю с днем ​​ангела Валентина! Пусть твой небесный охранник будет всегда с тобой рядом в минуты радости, грусти, в любви и в разлуке. Словом, каждую секунду! Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой станет радоваться. С праздником!

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Валентин, поздравляю тебя с праздником! Хочу подарить тебе светлые пожелания. Пусть тебя окружают только хорошие люди, пусть судьба всегда преподносит только приятные сюрпризы, а жизнь дарит радости. Счастья тебе, успехов и любви.

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С Днем святого Валентина

Тебя, поздравляю!

Всегда люби и будь любимым,

Я лишь добра тебе желаю!

Пусть бережет всегда с небес

Тебя хранитель-ангелок!

Желаю всяческих чудес

В этот праздничный денек!

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День ангела, Валентин, настал!

Так пусть же тебе повезет,

Удачу Господь бы послал,

Да жизнь без особых забот.

Везенья хочу пожелать,

Веселья и силы всегда.

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Февраль идет полным ходом — самое время выяснить, что подготовил нам март. Первый месяц весны принесет огромное количество праздников, в том числе и церковных. Ознакомиться с календарем праздников марта 2023 можно на Фактах ICTV.