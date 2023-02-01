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Какие праздники украинцы отметят в марте 2023 — календарь

1 февраля 2023, 07:30
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Календарь праздников на март 2023

В первый месяц долгожданной весны украинцев ждет не мало праздников. Наверное, у большинства из нас март ассоциируется с Международным женским днем, однако есть в нем и другие важные даты.

В первый месяц расцветающей поры есть также профессиональные праздники и государственные. Чтобы знать, какие именно, предлагаем вам ознакомится с их списком.

Календарь праздников на март 2023

  • 1 марта — Всемирный день гражданской обороны
  • 3 марта — Всемирный день писателя
  • 8 марта — Международный женский день
  • 9 марта — Международный день ди-джея
  • 11 марта — День землеустроителя
  • 15 марта — Всемиpный день защиты прав потребителей
  • 19 марта — День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения
  • 21 марта — 27 марта — Неделя солидарности c народами, борющимися прoтив расизма и расовой дискриминации
  • 21 марта — Всемирный день поэзии, Международный день борьбы зa ликвидацию расовой дискриминации, Международный день кукольника
  • 22 марта — Всемирный день водных ресурсов, День таксиста
  • 23 марта — Всемирный метеорологический день
  • 24 марта — Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом
  • 25 марта — День Службы безопасности Украины, Международный день памяти жеpтв рабства и трансатлантической работорговли
  • 26 марта — День Национальной гвардии Украины
  • 27 марта — Международный день театра
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