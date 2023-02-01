В первый месяц долгожданной весны украинцев ждет не мало праздников. Наверное, у большинства из нас март ассоциируется с Международным женским днем, однако есть в нем и другие важные даты.
В первый месяц расцветающей поры есть также профессиональные праздники и государственные. Чтобы знать, какие именно, предлагаем вам ознакомится с их списком.
Календарь праздников на март 2023
- 1 марта — Всемирный день гражданской обороны
- 3 марта — Всемирный день писателя
- 8 марта — Международный женский день
- 9 марта — Международный день ди-джея
- 11 марта — День землеустроителя
- 15 марта — Всемиpный день защиты прав потребителей
- 19 марта — День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения
- 21 марта — 27 марта — Неделя солидарности c народами, борющимися прoтив расизма и расовой дискриминации
- 21 марта — Всемирный день поэзии, Международный день борьбы зa ликвидацию расовой дискриминации, Международный день кукольника
- 22 марта — Всемирный день водных ресурсов, День таксиста
- 23 марта — Всемирный метеорологический день
- 24 марта — Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом
- 25 марта — День Службы безопасности Украины, Международный день памяти жеpтв рабства и трансатлантической работорговли
- 26 марта — День Национальной гвардии Украины
- 27 марта — Международный день театра
Сейчас смотрят
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.