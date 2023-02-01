В первый месяц долгожданной весны украинцев ждет не мало праздников. Наверное, у большинства из нас март ассоциируется с Международным женским днем, однако есть в нем и другие важные даты.

В первый месяц расцветающей поры есть также профессиональные праздники и государственные. Чтобы знать, какие именно, предлагаем вам ознакомится с их списком.

Календарь праздников на март 2023

1 марта — Всемирный день гражданской обороны

3 марта — Всемирный день писателя

8 марта — Международный женский день

9 марта — Международный день ди-джея

11 марта — День землеустроителя

15 марта — Всемиpный день защиты прав потребителей

19 марта — День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения

21 марта — 27 марта — Неделя солидарности c народами, борющимися прoтив расизма и расовой дискриминации

21 марта — Всемирный день поэзии, Международный день борьбы зa ликвидацию расовой дискриминации, Международный день кукольника

22 марта — Всемирный день водных ресурсов, День таксиста

23 марта — Всемирный метеорологический день

24 марта — Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом

25 марта — День Службы безопасности Украины, Международный день памяти жеpтв рабства и трансатлантической работорговли

26 марта — День Национальной гвардии Украины

27 марта — Международный день театра

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