Важливе свято 29 грудня у християн східного обряду – це день пророка Аггея.
Аггей жив за майже 500 років до народження Ісуса та вважається десятим малим пророком із дванадцяти.
Ім’я Аггей (Хаггаї) з давньоєврейського перекладається як урочистий, святковий.
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29 грудня відзначають Міжнародний день віолончелі або День віолончеліста. Датою для цього музичного свята обрано день народження видатного каталонського віолончеліста, диригента, композитора та музично-громадського діяча Пабло Казальса.
Іменини 29 грудня
День ангела 27 грудня святкують Агей, Софія, Семен, Юрій, Микола, Єгор, Ганна, Лаврентій, Марк, Іван, Веніамін.
29 грудня: прикмети
- Погода на Аггея 29 грудня повториться у квітні наступного року.
- Снігопад 29 грудня означатиме неврожайний рік.
- Хмари йдуть проти вітру – на сніг.
- Якщо на заході сонце сіло за велику хмару, значить, вночі вдарять морози.
Що не можна робити 29 грудня
- Не можна влаштовувати гучні святкування та порушувати Різвяний піст.
- Також на Аггея не можна лихословити.
- Зустрічі з неприємними людьми краще відкласти на інший день.