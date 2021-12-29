Важливе свято 29 грудня у християн східного обряду – це день пророка Аггея.

Аггей жив за майже 500 років до народження Ісуса та вважається десятим малим пророком із дванадцяти.

Ім’я Аггей (Хаггаї) з давньоєврейського перекладається як урочистий, святковий.

29 грудня відзначають Міжнародний день віолончелі або День віолончеліста. Датою для цього музичного свята обрано день народження видатного каталонського віолончеліста, диригента, композитора та музично-громадського діяча Пабло Казальса.

Іменини 29 грудня

День ангела 27 грудня святкують Агей, Софія, Семен, Юрій, Микола, Єгор, Ганна, Лаврентій, Марк, Іван, Веніамін.

29 грудня: прикмети

Погода на Аггея 29 грудня повториться у квітні наступного року.

Снігопад 29 грудня означатиме неврожайний рік.

Хмари йдуть проти вітру – на сніг.

Якщо на заході сонце сіло за велику хмару, значить, вночі вдарять морози.

Що не можна робити 29 грудня