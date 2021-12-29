Важный праздник 29 декабря у христиан восточного обряда — это день пророка Аггея.

Аггей жил за почти 500 лет до рождения Иисуса и считается десятым малым пророком из двенадцати.

Имя Аггей (Хаггаи) с древнееврейского переводится как торжественный, праздничный.

29 декабря отмечают Международный день виолончели или День виолончелиста. Датой для этого музыкального праздника выбран день рождения выдающегося каталонского виолончелиста, дирижера, композитора и музыкально-общественного деятеля Пабло Казальса.

Именины 29 декабря

День ангела 27 декабря празднуют Аггей, София, Семен, Юрий, Николай, Егор, Анна, Лаврентий, Марк, Иоанн, Вениамин.

29 декабря: приметы

Погода на Аггея 29 декабря повторится в апреле следующего года.

Снегопад 29 декабря будет означать неурожайный год.

Облака идут против ветра — на снег.

Если на западе солнце село за большое облако, значит, ночью ударят морозы.

Что нельзя делать 29 декабря