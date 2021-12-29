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День пророка Аггея: какой праздник сегодня, 29 декабря

29 декабря 2021, 09:04
Наташа Тарчевська редактор ленты
День пророка Аггея: какой праздник сегодня, 29 декабря

Важный праздник 29 декабря у христиан восточного обряда — это день пророка Аггея.

Аггей жил за почти 500 лет до рождения Иисуса и считается десятым малым пророком из двенадцати.

Имя Аггей (Хаггаи) с древнееврейского переводится как торжественный, праздничный.

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29 декабря отмечают Международный день виолончели или День виолончелиста. Датой для этого музыкального праздника выбран день рождения выдающегося каталонского виолончелиста, дирижера, композитора и музыкально-общественного деятеля Пабло Казальса.

Именины 29 декабря

День ангела 27 декабря празднуют Аггей, София, Семен, Юрий, Николай, Егор, Анна, Лаврентий, Марк, Иоанн, Вениамин.

29 декабря: приметы

  • Погода на Аггея 29 декабря повторится в апреле следующего года.
  • Снегопад 29 декабря будет означать неурожайный год.
  • Облака идут против ветра — на снег.
  • Если на западе солнце село за большое облако, значит, ночью ударят морозы.

Что нельзя делать 29 декабря

  • Нельзя устраивать громкие празднования и нарушать Ризвяний пост.
  • Также на Аггея нельзя сквернословить.
  • Встречи с неприятными людьми лучше отложить на другой день.
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Теги
релігійне свято , Праздник
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