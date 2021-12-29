Важный праздник 29 декабря у христиан восточного обряда — это день пророка Аггея.
Аггей жил за почти 500 лет до рождения Иисуса и считается десятым малым пророком из двенадцати.
Имя Аггей (Хаггаи) с древнееврейского переводится как торжественный, праздничный.
29 декабря отмечают Международный день виолончели или День виолончелиста. Датой для этого музыкального праздника выбран день рождения выдающегося каталонского виолончелиста, дирижера, композитора и музыкально-общественного деятеля Пабло Казальса.
Именины 29 декабря
День ангела 27 декабря празднуют Аггей, София, Семен, Юрий, Николай, Егор, Анна, Лаврентий, Марк, Иоанн, Вениамин.
29 декабря: приметы
- Погода на Аггея 29 декабря повторится в апреле следующего года.
- Снегопад 29 декабря будет означать неурожайный год.
- Облака идут против ветра — на снег.
- Если на западе солнце село за большое облако, значит, ночью ударят морозы.
Что нельзя делать 29 декабря
- Нельзя устраивать громкие празднования и нарушать Ризвяний пост.
- Также на Аггея нельзя сквернословить.
- Встречи с неприятными людьми лучше отложить на другой день.