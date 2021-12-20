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День зимового сонцестояння: яке свято 21 грудня

20 Грудня 2021, 19:59
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
День зимового сонцестояння: яке свято 21 грудня

На цю дату припадає День зимового сонцестояння. 21 грудня – найкоротший день і найдовша ніч року. День зимового сонцестояння найчастіше асоціювався з відродженням, оскільки він ознаменовував собою початок тривалості світлового дня та скорочення темного часу доби.

За православним календарем, у понеділок вшановують пам’ять Анфіси Римської, яка постраждала від переслідувань християн у V столітті.

Згідно з легендами, хрестив Анфісу Амвросій Медіоланський. Одного разу дружина градоначальника запропонувала Анфісі прийняти аріанське хрещення, згідно з яким вважалося, що Ісуса і Бога-Отця немає. Проте Анфіса відмовилася, через що її спалили на багатті. А ось її чоловік злякався, тож добровільно хрестився арієвим хрещенням. Внаслідок цього Бог послав йому покарання. Чоловіка спалила блискавка, коли він був біля міської церкви.

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Іменини 21 грудня

День ангела у цей день святкують Анфіса, Кирило, Мартирій.

Прикмети на 21 грудня

  • дерева в снігу – до багатого врожаю фруктів;
  • грім – до сильних вітрів;
  • снігопад – до врожайного року.

Що не можна робити 21 грудня

  • у найкоротший день року не варто вирушати у далеку дорогу, краще провести його з близькими;
  • не треба планувати майбутнє і ухвалювати поспішні рішення, варто зайнятися підбиттям підсумків.
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Теги
іменини , релігійне свято , Свято
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