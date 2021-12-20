На цю дату припадає День зимового сонцестояння. 21 грудня – найкоротший день і найдовша ніч року. День зимового сонцестояння найчастіше асоціювався з відродженням, оскільки він ознаменовував собою початок тривалості світлового дня та скорочення темного часу доби.
За православним календарем, у понеділок вшановують пам’ять Анфіси Римської, яка постраждала від переслідувань християн у V столітті.
Згідно з легендами, хрестив Анфісу Амвросій Медіоланський. Одного разу дружина градоначальника запропонувала Анфісі прийняти аріанське хрещення, згідно з яким вважалося, що Ісуса і Бога-Отця немає. Проте Анфіса відмовилася, через що її спалили на багатті. А ось її чоловік злякався, тож добровільно хрестився арієвим хрещенням. Внаслідок цього Бог послав йому покарання. Чоловіка спалила блискавка, коли він був біля міської церкви.
Іменини 21 грудня
День ангела у цей день святкують Анфіса, Кирило, Мартирій.
Прикмети на 21 грудня
- дерева в снігу – до багатого врожаю фруктів;
- грім – до сильних вітрів;
- снігопад – до врожайного року.
Що не можна робити 21 грудня
- у найкоротший день року не варто вирушати у далеку дорогу, краще провести його з близькими;
- не треба планувати майбутнє і ухвалювати поспішні рішення, варто зайнятися підбиттям підсумків.