На цю дату припадає День зимового сонцестояння. 21 грудня – найкоротший день і найдовша ніч року. День зимового сонцестояння найчастіше асоціювався з відродженням, оскільки він ознаменовував собою початок тривалості світлового дня та скорочення темного часу доби.

За православним календарем, у понеділок вшановують пам’ять Анфіси Римської, яка постраждала від переслідувань християн у V столітті.

Згідно з легендами, хрестив Анфісу Амвросій Медіоланський. Одного разу дружина градоначальника запропонувала Анфісі прийняти аріанське хрещення, згідно з яким вважалося, що Ісуса і Бога-Отця немає. Проте Анфіса відмовилася, через що її спалили на багатті. А ось її чоловік злякався, тож добровільно хрестився арієвим хрещенням. Внаслідок цього Бог послав йому покарання. Чоловіка спалила блискавка, коли він був біля міської церкви.

Іменини 21 грудня

День ангела у цей день святкують Анфіса, Кирило, Мартирій.

Прикмети на 21 грудня

дерева в снігу – до багатого врожаю фруктів;

грім – до сильних вітрів;

снігопад – до врожайного року.

Що не можна робити 21 грудня