На эту дату выпадает День зимнего солнцестояния. 21 декабря — самый короткий день и самая долгая ночь в году. День зимнего солнцестояния, чаще всего, ассоциировался с возрождением, так как ознаменовывал собой начало продолжительности светового дня и сокращение темного времени суток.

По православному календарю, чтят память Анфисы Римской, которая пострадала от гонений христиан в V веке.

Согласно легендам, крестил Анфису Амвросий Медиоланский. Однажды жена градоначальника предложила Анфисе принять арианское крещения, по которому считалось, что Иисуса и Бога-Отца не существует. Однако Анфиса отказалась, из-за чего ее сожгли на костре. А вот ее муж испугался, поэтому добровольно крестился ариевым крещением. В результате Бог послал ему наказание. Мужчину сожгла молния, когда он пребывал возле городской церкви.

Именины 21 декабря

День ангела в этот день празднуют Анфиса, Кирилл, Мартирий.

Приметы на 21 декабря

деревья в инее — к богатому урожаю фруктов;

гром — к сильным ветрам;

снегопад — к урожайному году.

Что нельзя делать 21 декабря