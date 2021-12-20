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День зимнего солнцестояния: какой праздник 21 декабря

20 декабря 2021, 19:59
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
День зимнего солнцестояния: какой праздник 21 декабря

На эту дату выпадает День зимнего солнцестояния. 21 декабря — самый короткий день и самая долгая ночь в году. День зимнего солнцестояния, чаще всего, ассоциировался с возрождением, так как ознаменовывал собой начало продолжительности светового дня и сокращение темного времени суток.

По православному календарю, чтят память Анфисы Римской, которая пострадала от гонений христиан в V веке.

Согласно легендам, крестил Анфису Амвросий Медиоланский. Однажды жена градоначальника предложила Анфисе принять арианское крещения, по которому считалось, что Иисуса и Бога-Отца не существует. Однако Анфиса отказалась, из-за чего ее сожгли на костре. А вот ее муж испугался, поэтому добровольно крестился ариевым крещением. В результате Бог послал ему наказание. Мужчину сожгла молния, когда он пребывал возле городской церкви.

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Именины 21 декабря

День ангела в этот день празднуют Анфиса, Кирилл, Мартирий.

Приметы на 21 декабря

  • деревья в инее — к богатому урожаю фруктов;
  • гром — к сильным ветрам;
  • снегопад — к урожайному году.

Что нельзя делать 21 декабря

  • в самый короткий день в году не стоит отправляться в дальнюю дорогу, лучше провести его с близкими;
  • не стоит планировать будущее и принимать поспешные решения, лучше заняться подведением итогов.
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Теги
іменини , релігійне свято , Праздник
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