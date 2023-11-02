Щороку восени в Україні та світі відзначається кіберпонеділок (Cyber ​​Monday). Цей день знаменує початок розпродажу в інтернет-магазинах.

Кіберпонеділок прийшов до нас із США, де був офіційно затверджений у 2005 році. Його заснували ініціативні продавці з огляду на те, що після вихідних та Чорної п’ятниці офісні працівники продовжують купувати товари за знижками в інтернет-магазинах.

Крім того, кіберпонеділок офіційно відкриває сезон різдвяного онлайн-розпродажу.

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Коли кіберпонеділок 2023

Традиційно кіберпонеділок йде одразу після Чорної п’ятниці, і у 2023 році він припадає на 27 листопада.

Цього дня багато інтернет-магазинів розпочинають розпродаж опівночі або рано вранці, і триває ця акція протягом 24 годин. Всі охочі можуть зробити покупки з великими знижками, не виходячи із дому чи офісу.

До кіберпонеділка зазвичай приєднуються інтернет-магазини побутової техніки, електроніки, також не проходять повз знижок магазини одягу, взуття, косметики тощо.

Щоб не проґавити можливість заощадити, потрібно заздалегідь підготуватися і до Чорної п’ятниці, яка цьогоріч припадає на 24 листопада.

Які магазини робитимуть знижки на Чорну п’ятницю 2023 – читайте у нашому матеріалі.