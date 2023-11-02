Ежегодно осенью в Украине и мире отмечается киберпонедельник (Cyber Monday). Этот день знаменует начало распродаж в интернет-магазинах.

Киберпонедельник пришел к нам из США, где был официально утвержден в 2005 году. Его основали инициативные продавцы ввиду того, что после выходных и Черной пятницы офисные работники продолжают покупать товары по скидкам в интернет-магазинах.

Кроме того, киберпонедельник официально открывает сезон рождественской онлайн-распродажи.

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Когда киберпонедельник 2023

Традиционно киберпонедельник идет сразу после Черной пятницы, и в 2023 году он приходится на 27 ноября.

В этот день многие интернет-магазины начинают распродажу в полночь или рано утром, и длится эта акция в течение 24 часов. Все желающие могут сделать покупки с большими скидками, не выходя из дома или офиса.

К киберпонедельнику обычно присоединяются интернет-магазины бытовой техники, электроники, также не проходят мимо скидок магазины одежды, обуви, косметики и тд.

Чтобы не упустить возможность сэкономить, нужно заранее подготовиться и к Черной пятнице, которая в этом году приходится на 24 ноября.

Какие магазины будут делать скидки на Черную пятницу 2023 — читайте в нашем материале.