Осінь добігає кінця, і попереду на нас чекає зима. Для багатьох це означає зміну сезону, і активність Місяця в цей час особливо сильно впливає на нас – це стосується навіть здоров’я.

Наприклад, фази Місяця впливають навіть на волосся – це варто враховувати, якщо збираєтеся оновити зачіску або скористатися оздоровчими процедурами.

Місячний календар стрижок на листопад 2023: коли краще стригти волосся

В останньому місяці осені більш ніж достатньо днів для походу до майстра заради стрижки або оздоровчих процедур.

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Наприклад, календар стрижок на листопад 2023 року можна відкрити з 4 листопада. Астрологи стверджують, що це рішення також позитивно позначиться на здоров’ї.

Оздоровчі процедури зі зміцнення краще запланувати на 7 листопада. Для залучення космічної енергії варто використовувати металеві прикраси для зачіски.

Стрижка 15 листопада додасть сил і здоров’я волоссю – якщо є вільний час у майстра, то не втрачайте моменту і записуйтеся.

У які дні не можна стригти волосся в листопаді 2023

На щастя, несприятливих днів для оновлення зачіски не так вже й багато в місячному календарі стрижок. Вкрай не рекомендується вкорочувати волосся 3 листопада. Після цього шевелюра буде неслухняною.

Уникайте також 12 листопада – день підходить для живлення волосся, оздоровчих процедур, але нічого окрім цього робити не варто.

На кінець місяця також припадає не найвдаліший день – 30 листопада краще відмовитися, якщо немає ідей кардинально змінити своє життя. Інакше, зміни можуть не сподобатися.

Сприятливі дні для зміни іміджу в листопаді 2023

Міняти імідж або погоджуватися на сміливі зміни можна тільки в найсприятливіші дні для стрижки в листопаді. Таких у листопаді всього кілька – 4, 16, 18 і 25 листопада. Наприклад, на 25 листопада можна сміливо зафарбовувати сивину, а на 18 число – хімічну завивку, але саму зачіску краще вибирати звичайну.

На інші дати краще не вибирати нове фарбування або просити майстра втілити сміливі ідеї, про які давно мріяли. Рекомендується дотримуватися порад місячного календаря стрижок, щоб не накликати біду і поліпшити зовнішній вигляд.

Коли зростаючий Місяць у листопаді 2023

Не секрет, що на зростаючий Місяць живі організми заряджаються енергією. Астрологи впевнені, що і людське тіло реагує на фазу супутника, і в цей період навіть волосся росте швидше.

Так, Місяць, що зростає, у листопаді 2023 очікується з 14 до 26 числа. Уже 27 очікується в небі повний Місяць.