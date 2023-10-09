Чорна п’ятниця – один із найбільших розпродажів у всьому світі. До нього готуються багато магазинів – як локальні, так і світові бренди, які заманюють покупців знижками або унікальними пропозиціями.

Щоб не проґавити можливість заощадити, потрібно підготуватися заздалегідь до Чорної п’ятниці 2023. Коли Чорна п’ятниця і які магазини робитимуть знижки – читайте на Фактах ICTV.

Коли Чорна п’ятниця 2023 – дата

Всесвітній день знижок бере свій початок із США, де Чорна п’ятниця тісно пов’язана з Днем подяки. Так, традиційно індичку подають на стіл у четвертий четвер листопада – у 2023 році це 24 листопада.

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Розпродажі зазвичай проводять на наступний день – цього разу 25 листопада. Загалом унікальні пропозиції на послуги та товари тривають кілька днів.

Де будуть знижки на Чорну п’ятницю 2023 року – список магазинів

Розпродажі зазвичай проводять у більшості великих магазинів – це стосується як офлайн-точок, так і онлайн-майданчиків. Де будуть знижки на Чорну п’ятницю 2023 року – питання доволі складне, оскільки кожен магазин може встановлювати свої дати та умови.

Багато хто знає про китайський майданчик, на якому можна купити майже все – про Чорну п’ятницю 2023 Aliexpress також не забуває. Знижки будуть 24-27 листопада, а вже 28 числа розпочнеться Кіберпонеділок.

Онлайн-майданчик Amazon також порадує знижками – вони почнуть діяти вже вранці 24 листопада і поширюватимуться на більшість товарів, включно з електронікою.

На майданчику eBay також будуть знижки на Чорну п’ятницю – вони з’являться вже 24 листопада і торкнуться більшості товарів, які пропонують місцеві продавці.

Не тільки зарубіжні онлайн-магазини на Чорну п’ятницю 2023 пропонуватимуть хороші умови для купівлі. В Україні також будуть знижки у більшості великих мереж, що продають товари для дому: Алло, Епіцентр, Розетка, Фокстрот, Comfy.

Стежте за оновленнями на їхніх сайтах – наприклад, в Алло знижки почнуться 18 листопада, а у Фокстрот – з 21 числа.

Чи будуть особливі знижки для військових на Чорну п’ятницю 2023

Деякі магазини пропонують і без Чорної п’ятниці знижки для військовослужбовців. Однак додаткових особливих умов не анонсується. Перед купівлею рекомендується особисто запитати у продавця, чи надаються знижки для військових на Чорну п’ятницю.