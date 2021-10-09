14 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць. А це означає, що попереду довгі вихідні – чотири дні поспіль.

Напевно, кожен уже будує плани – думає, куди поїхати чи піти, адже така кількість вихідних випадає нечасто. Крім того, 14 жовтня ще відзначають День українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці.

Факти ICTV зібрали різноманітні заходи, щоб ви змогли заздалегідь придумати, куди піти на День захисників і захисниць у Києві.

Світ велетнів

Якщо ви ще не встигли відвідати Світ велетнів, тоді сміливо вирушайте туди. Ця унікальна технологічна виставка буде цікава не тільки дітям, а й дорослим.

Добрі й злі гіганти з книг і фільмів говорять голосами українських зірок, наприклад, Павла Зіброва, Ольги Сумської та мера Києва Віталія Кличка.

Аналогів їй немає в усьому світі, тому до 31 жовтня є всі шанси відвідати це унікальне місце. Детальніше про виставку Світ велетнів – читайте в нашому матеріалі.

Адреса: Голосіївський проспект, 61

Час: 10.00-20.00

Ціна квитка: дитячий і пільговий – 150 грн, дорослий – 200 грн

Гончарна майстерність

Для любителів рукоділля – майстер-клас Гончарна майстерність. В арт-студії майстри та викладачі поділяться з вами своїми знаннями, розкажуть і покажуть усі тонкощі роботи на гончарному крузі.

Варто зазначити, що на майстер-клас потрібно записуватися заздалегідь, якщо ж місць не залишилося, тоді можете піти в будь-який інший день. Також рекомендується одягати зручний одяг.

Адреса: вул. Бастіонна

Час: 17.15 (тривалість 1,5 год)

Ціна квитка: 300 грн

Рок-опера Тарас Бульба

Інтерпретації культової повісті Миколи Гоголя в стилі рок-опери. Концерт на два відділення у виконанні музичного проекту RADZ, за участю оркестру Віртуози Києва.

Якщо ви любитель року і класики, тоді вам точно сподобається це незвичайне поєднання.

Адреса: Національний центр Олександра Довженка, Сцена 6

Час: 19.00

Ціна квитка: 200-400 грн

Стендап і вино

Чудова можливість провести вечір у компанії друзів, отримати насолоду від бокалу вина і посміятися. На сцені перед глядачами з’являться три коміки – Анастасія Дєрська, Сергій Степанисько і Максим Коновалов.

Крім того, виступ пройде в культовому барі 32JazzClub.

Адреса: вул. Воздвиженська, 32

Час: 20.00

Ціна квитка: 350-590 грн

Імперія янголів

Отримати емоційний нокдаун, поспостерігати за плетивами глибокої філософії та тонкої іронії, насолодитися професійною грою – все це можна об’єднати, відвідавши відому виставу Імперія янголів.

В основі вистави – сюжет книги-бестселера Бернара Вербера, тираж якої перевищив 10 млн примірників.

Адреса: вул. Архітектора Городецького, 1-3/11

Час: 19.30

Ціна квитка: 250-490 грн