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День захисників і захисниць України 2022: чи буде вихідний

6 Жовтня 2022, 18:02
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
День захисників і захисниць України 2022: чи буде вихідний

14 жовтня в Україні відзначають важливе державне свято – День захисників і захисниць. Його дата щорічно незмінна, в 2022 році воно припадає на будній день – п’ятницю.

У мирний час День захисників і захисниць України є офіційним вихідним днем із 2015 року. Однак через воєнний стан в країні така норма скасована, а значить – відпочивати додатково ми не будемо.

Виходить, що 14 жовтня всі українці будуть працювати в звичайному порядку, а вже 15 і 16 на нас чекають вихідні відповідно до календаря – субота і неділя.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що 14 жовтня також є й інші свята – День українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці.

Усього в другий місяць осені у громадян нашої країни 10 вихідних. Знову таки – згідно з календарем. Детальніше про вихідні у жовтні 2022 – читайте на Фактах ICTV.

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