14 октября в Украине отмечают важный государственный праздник — День защитников и защитниц. Его дата ежегодно неизменна, в 2022 году он приходится на будний день — пятницу.

В мирное время День защитников и защитниц Украины является официальным выходным днем с 2015 года. Однако из-за военного положения в стране такая норма отменена, а значит — отдыхать дополнительно мы не будем.

Получается, что 14 октября все украинцы будут работать в обычном порядке, а уже 15 и 16 нас ждут выходные в соответствии с календарем — суббота и воскресенье.

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Стоит отметить, что 14 октября также есть и другие праздники — День украинского казачества и Покров Пресвятой Богородицы.

Всего во второй месяц осени у граждан нашей страны 10 выходных. Опять таки — согласно календарю. Детальнее о выходных в октября 2022 — читайте на Фактах ICTV.