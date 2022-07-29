29 липня в Україні відзначають День системного адміністратора – це міжнародне свято, яке припадає на останню п’ятницю липня.

Системних адміністраторів в Україні та в усьому світі більше, ніж може здатися на перший погляд. Їхня робота – налаштовувати системи комп’ютерів, серверів та інших пристроїв, які працюватимуть разом і без перебоїв.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем системного адміністратора у листівках та СМС, які порадують сисадмінів навіть на відстані. Теплі слова зможуть зарядити енергією та стати мотивацією для копіткої роботи.

Зараз дивляться

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Нехай залізо і програми

Слухають тебе справно

Нехай нічого не ламається

А твоє ім’я в інеті прославляється!

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Нехай система сама оновлюється,

А удача сисадміну посміхається.

Без них би накрилася наша робота

Комп’ютер і оргтехніка їх турбота.

Полагодить все швидко і легко

Дістатися в кар’єрі до висот!

***

Сисадмін – це покликання.

Нехай комп не глючить, не висне

А настрій Ваш не кисне.

Бажаємо бути з усіма в злагоді

У всьому розбиратися нальоту!

***

Ти заритий в дроти, почервоніли очі:

Пінги, кодеки, мережі, Інтернет, сервера.

Не працює Office або глючить вінда –

Ну звичайно, адміна покликати нам пора.

Без нього не вийде файл запустити,

Перемогти злісний вірус, просто пошту відкрити.

Ти з друзями в шинок ввечері прийди,

Випий кухоль пивка – ми наллємо другий.

Нехай крокують у шеренгу твої всі ПК,

Нині день сисадмінів – їм честь і хвала!

***

Хто програму вмить напише

І комп’ютер нам почистить,

Вінду перевстановить,

Сайт красиво облаштує.

Без тебе ми як без рук,

Для комп’ютера ти єдиний.

Вітаємо ми тебе

З днем комп’ютерника!

***

День системного адміністратора – молоде свято. Його почали відзначати 2000 року, і за традицією сисадміну дарують подарунки. Найчастіше це комп’ютерні ігри, електроніка, шоколад та інші атрибути експерта в галузі комп’ютерної техніки.

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