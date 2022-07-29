29 липня в Україні відзначають День системного адміністратора – це міжнародне свято, яке припадає на останню п’ятницю липня.
Системних адміністраторів в Україні та в усьому світі більше, ніж може здатися на перший погляд. Їхня робота – налаштовувати системи комп’ютерів, серверів та інших пристроїв, які працюватимуть разом і без перебоїв.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем системного адміністратора у листівках та СМС, які порадують сисадмінів навіть на відстані. Теплі слова зможуть зарядити енергією та стати мотивацією для копіткої роботи.
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Нехай залізо і програми
Слухають тебе справно
Нехай нічого не ламається
А твоє ім’я в інеті прославляється!
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Нехай система сама оновлюється,
А удача сисадміну посміхається.
Без них би накрилася наша робота
Комп’ютер і оргтехніка їх турбота.
Полагодить все швидко і легко
Дістатися в кар’єрі до висот!
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Сисадмін – це покликання.
Нехай комп не глючить, не висне
А настрій Ваш не кисне.
Бажаємо бути з усіма в злагоді
У всьому розбиратися нальоту!
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Ти заритий в дроти, почервоніли очі:
Пінги, кодеки, мережі, Інтернет, сервера.
Не працює Office або глючить вінда –
Ну звичайно, адміна покликати нам пора.
Без нього не вийде файл запустити,
Перемогти злісний вірус, просто пошту відкрити.
Ти з друзями в шинок ввечері прийди,
Випий кухоль пивка – ми наллємо другий.
Нехай крокують у шеренгу твої всі ПК,
Нині день сисадмінів – їм честь і хвала!
***
Хто програму вмить напише
І комп’ютер нам почистить,
Вінду перевстановить,
Сайт красиво облаштує.
Без тебе ми як без рук,
Для комп’ютера ти єдиний.
Вітаємо ми тебе
З днем комп’ютерника!
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День системного адміністратора – молоде свято. Його почали відзначати 2000 року, і за традицією сисадміну дарують подарунки. Найчастіше це комп’ютерні ігри, електроніка, шоколад та інші атрибути експерта в галузі комп’ютерної техніки.
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