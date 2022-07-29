29 июля в Украине отмечают День системного администратора — это международный праздник, который приходится на последнюю пятницу июля.

Системных администраторов в Украине и во всем мире больше, чем может показаться на первый взгляд. Их работа — настраивать системы компьютеров, серверов, и других устройств, которые будут работать вместе и без перебоев.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем системного администратора в открытках и СМС, которые порадуют сисадминов даже на расстоянии. Теплые слова смогут зарядить энергией и стать мотивацией для кропотливой работы.

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***

Дорогой наш сисадмин,

В офисе ты — просто джинн,

Ведь в твоих руках все сети,

Ты наладишь все на свете.

Я к чему сейчас веду:

Праздник есть такой в году,

Сисадминов поздравляют,

Стойких серверов желают.

В этом мы — не исключенье,

Пусть в карьере достиженья

Будут только лишь расти.

Стань Админ всея сети!

***

С днем системного админа,

Поздравляю я тебя!

Будь душою коллектива,

Уважают пусть друзья.

И желаю достижений,

Ярких жизненных идей.

Пусть не будет поражений,

Везде открытых лишь дверей!

***

Он — компьютеров начальник,

Ноутбуков господин,

Носит должность не случайно —

Самый лучший сисадмин.

***

Пожелать тебе мы рады —

Пусть выходит труд любой,

Чтоб зарплата и награды

Мчались следом за тобой!

***

Все системы ты наладишь,

Ведь с компьютерами ладишь.

Установишь и настроишь,

Всем работникам поможешь!

С днем админов поздравляю,

Крупной премии желаю,

Чтоб за все свои труды

Отдохнул отменно ты!

***

День системного администратора — молодой праздник. Его начали отмечать в 2000 году, и по традиции, сисадмину дарят подарки. Чаще всего это компьютерные игры, электроника, шоколад, и прочие аттрибуты эксперта в области компьютерной техники.

Июль уже прошел — самое время встречать август. Последний месяц лета подарит огромное количество праздников, включая и профессиональные. Ознакомиться с полным календарем праздников августа 2022 можно на Фактах ICTV.