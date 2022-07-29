29 июля в Украине отмечают День системного администратора — это международный праздник, который приходится на последнюю пятницу июля.
Системных администраторов в Украине и во всем мире больше, чем может показаться на первый взгляд. Их работа — настраивать системы компьютеров, серверов, и других устройств, которые будут работать вместе и без перебоев.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем системного администратора в открытках и СМС, которые порадуют сисадминов даже на расстоянии. Теплые слова смогут зарядить энергией и стать мотивацией для кропотливой работы.
***
Дорогой наш сисадмин,
В офисе ты — просто джинн,
Ведь в твоих руках все сети,
Ты наладишь все на свете.
Я к чему сейчас веду:
Праздник есть такой в году,
Сисадминов поздравляют,
Стойких серверов желают.
В этом мы — не исключенье,
Пусть в карьере достиженья
Будут только лишь расти.
Стань Админ всея сети!
***
С днем системного админа,
Поздравляю я тебя!
Будь душою коллектива,
Уважают пусть друзья.
И желаю достижений,
Ярких жизненных идей.
Пусть не будет поражений,
Везде открытых лишь дверей!
***
Он — компьютеров начальник,
Ноутбуков господин,
Носит должность не случайно —
Самый лучший сисадмин.
***
Пожелать тебе мы рады —
Пусть выходит труд любой,
Чтоб зарплата и награды
Мчались следом за тобой!
***
Все системы ты наладишь,
Ведь с компьютерами ладишь.
Установишь и настроишь,
Всем работникам поможешь!
С днем админов поздравляю,
Крупной премии желаю,
Чтоб за все свои труды
Отдохнул отменно ты!
***
День системного администратора — молодой праздник. Его начали отмечать в 2000 году, и по традиции, сисадмину дарят подарки. Чаще всего это компьютерные игры, электроника, шоколад, и прочие аттрибуты эксперта в области компьютерной техники.
Июль уже прошел — самое время встречать август. Последний месяц лета подарит огромное количество праздников, включая и профессиональные. Ознакомиться с полным календарем праздников августа 2022 можно на Фактах ICTV.