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День Святого Миколая та адвокатури: яке свято 19 грудня

19 Грудня 2021, 09:02
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
День Святого Миколая та адвокатури: яке свято 19 грудня

Сьогодні, 19 грудня, у світі відзначають Міжнародний день допомоги бідним, який був встановлений за ініціативою ООН. Бідність – вимушена відсутність протягом тривалого періоду необхідних ресурсів для забезпечення задовільного способу життя.

В Україні 19 грудня відзначається професійне свято – День адвокатури. Дата була встановлена указом президента країни 2 грудня 2002 року.

Церковне свято 19 грудня

Віряни 19 грудня святкують одне із найважливіших свят – День святителя Миколая Чудотворця. Він вважається покровителем мореплавців і мандрівників. Святий Миколай один з найбільш шанованих у православному світі.

Він жив в III-IV століттях і прославився як угодник Божий. Християни вірять, що він робить чудеса у відповідь на щирі молитви нужденних.

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Іменини 19 грудня

Сьогодні іменини відзначають Максим, Микола, Дарія.

Прикмети на 19 грудня:

  • З’явився іній – у наступному році вдасться зібрати багатий урожай.
  • Яка погода на Миколу Зимового, таким буде день Миколи весняного (22 травня).
  • Морозний і сонячний день – прикмета того, що буде неврожай в наступному році.
  • Ясна і холодна погода – буде багатий урожай влітку.

Що не можно робити 19 грудня:

  • Їсти м’ясо, яйця та інші продукти тваринного походження.
  • Давати в борг.
  • Займатися ремонтом, шити та прати.
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Теги
День Святого Миколая , Календар , Свято
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