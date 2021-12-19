Сьогодні, 19 грудня, у світі відзначають Міжнародний день допомоги бідним, який був встановлений за ініціативою ООН. Бідність – вимушена відсутність протягом тривалого періоду необхідних ресурсів для забезпечення задовільного способу життя.
В Україні 19 грудня відзначається професійне свято – День адвокатури. Дата була встановлена указом президента країни 2 грудня 2002 року.
Церковне свято 19 грудня
Віряни 19 грудня святкують одне із найважливіших свят – День святителя Миколая Чудотворця. Він вважається покровителем мореплавців і мандрівників. Святий Миколай один з найбільш шанованих у православному світі.
Він жив в III-IV століттях і прославився як угодник Божий. Християни вірять, що він робить чудеса у відповідь на щирі молитви нужденних.
Іменини 19 грудня
Сьогодні іменини відзначають Максим, Микола, Дарія.
Прикмети на 19 грудня:
- З’явився іній – у наступному році вдасться зібрати багатий урожай.
- Яка погода на Миколу Зимового, таким буде день Миколи весняного (22 травня).
- Морозний і сонячний день – прикмета того, що буде неврожай в наступному році.
- Ясна і холодна погода – буде багатий урожай влітку.
Що не можно робити 19 грудня:
- Їсти м’ясо, яйця та інші продукти тваринного походження.
- Давати в борг.
- Займатися ремонтом, шити та прати.