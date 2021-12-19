Сьогодні, 19 грудня, у світі відзначають Міжнародний день допомоги бідним, який був встановлений за ініціативою ООН. Бідність – вимушена відсутність протягом тривалого періоду необхідних ресурсів для забезпечення задовільного способу життя.

В Україні 19 грудня відзначається професійне свято – День адвокатури. Дата була встановлена указом президента країни 2 грудня 2002 року.

Церковне свято 19 грудня

Віряни 19 грудня святкують одне із найважливіших свят – День святителя Миколая Чудотворця. Він вважається покровителем мореплавців і мандрівників. Святий Миколай один з найбільш шанованих у православному світі.

Він жив в III-IV століттях і прославився як угодник Божий. Християни вірять, що він робить чудеса у відповідь на щирі молитви нужденних.

Іменини 19 грудня

Сьогодні іменини відзначають Максим, Микола, Дарія.

Прикмети на 19 грудня:

З’явився іній – у наступному році вдасться зібрати багатий урожай.

Яка погода на Миколу Зимового, таким буде день Миколи весняного (22 травня).

Морозний і сонячний день – прикмета того, що буде неврожай в наступному році.

Ясна і холодна погода – буде багатий урожай влітку.

Що не можно робити 19 грудня: